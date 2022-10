Il Badminton & Croquet Club Lecco in trasferta a Bolzano

BOLZANO – Sono in svolgimento da giovedi 6 a domenica 9 ottobre presso il palazzetto “Palaresia” di Bolzano i Campionati Italiani Under e Junior 2022. Dopo anni di assenza a questo appuntamento agonistico che decreta nelle diverse categorie e discipline i Campioni Italiani 2022, il Badminton & Croquet Club Lecco si presenta con due atleti, l’U13 Mattia Cattaneo e l’U17 Andrea Saverio.

Il primo a scendere in campo è Andrea Saverio, giovedì sera nel Singolo Maschile (SM). Con un incontro tutto in crescendo il lecchese ha portato sul terreno di gioco tanta tecnica e grinta in tutti e tre i set combattuti con i parziali 21 21-12 21-18 contro Tarabusi (Modena Badminton). La vittoria vale l’accesso ai 16simi dove purtroppo ha ceduto il passo al più quotato Messner (Asv Mals) pur esprimendo non solo tanta voglia di vincere ed energia ma anche un buon gioco (8-21 11-21).

Mattia Cattaneo, da poco undicenne, cede il passo a Gurschler (Asv Mals) testa di serie n 1, con il risultato di 7-21 10-21 giocando una partita di SM che soddisfa le attese, tenendo il suo avversario principalmente sotto rete per ovviare alla differenza di età e potenza.

Nel Doppio Maschile (DM) il lecchese Mattia Cattaneo, con Shakthi Vel Jayakumar (Pol. 2B Brivio) gioca una buona partita contro la coppia Gurschler/Thoeni (ASV Mals) uscendo ai quarti di finale con il risultato di 6-21 9-21.

“I risultati di questo Campionato Italiano sono estremamente positivi per il percorso di crescita che gli atleti stanno seguendo e anche per il ritorno della società a questi livelli – commenta il Direttore Tecnico Alessandro Redaelli – Sia Mattia che Andrea devono essere fieri di aver rappresentato con impegno i colori blucelesti sui campi di Bolzano. Auguro ad entrambi tante soddisfazioni in futuro. Continueremo a lavorare per dare modo a questi ragazzi, insieme a tutti quelli che con costanza e passione per questo meraviglioso sport affollano la palestra di Via Ghislanzoni, per creare gli strumenti e le condizioni che permetteranno loro di ottenere con decisione risultati più grandi”.