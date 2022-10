Giovedì 27 ottobre, alle 18.30, nell’aula A1.1 del Politecnico polo territoriale di Lecco

LECCO – Giovedì 27 ottobre, alle 18.30, nell’aula A1.1 del Politecnico di Milano polo territoriale di Lecco, il presidente del Badminton &Croquet Club Lecco Giorgio Rusconi terrà una conferenza sul badminton, accompagnato dall’allenatore e direttore tecnico Alessandro Redaelli, delegato Provinciale FIBa di Lecco.

“Il Politecnico è frequentato da circa 500 studenti stranieri – ricorda Giorgio Rusconi – molti di loro provenienti da paesi dove il Badminton è molto diffuso e praticato. Vogliamo offrire loro l’opportunità di praticare anche a Lecco uno sport a loro familiare e, al tempo stesso, di creare legami e conoscenze per quanti arrivano in Italia per la prima volta”.

Alla presentazione parteciperanno anche alcuni genitori dei numerosi bambini e ragazzi che frequentano il Club e che in questo inizio di anno scolastico ha visto aumentare l’adesione del 400% rispetto all’anno precedente.

Il B&CC Lecco ha recentemente festeggiato i 32 anni dalla fondazione organizzando il Torneo Internazionale “Trofeo Città di Lecco”, invitando e ospitando per tre giorni le squadre delle città europee gemellate con la nostra città, Macon in Francia e Overijse in Belgio.

L’attività viene rivolta a diverse fasce di età: il Miniton, per ragazzi dai 5 ai 10 anni; Juniores principianti dai 10 ai 16 anni e poi l’attività agonistica per Juniores (Under 19), Seniores (dai 20 ai 35) e Master (oltre 35 anni).

