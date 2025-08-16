Beatrice Colli protagonista ai World Games di arrampicata in Cina

Colli decima nella Speed a 2 e nella Speed a 4, con qualche rimpianto nei quarti

L’allenatore Palma: “Sono contentissimo… chissà come sarebbe andata nei quarti di finale, stava benissimo e in quella sfida a 4 poteva scapparci benissimo un tempo e l’accesso alla finale”

CHENGDU (CINA) – In un impianto che ricorda un incrocio tra uno stadio di football americano e un’arena di calcio europea, si sono disputati i World Games di arrampicata, ospitati a Chengdu, in Cina, dal 7 al 17 agosto. Le gare di velocità, in particolare, si sono concentrate tra il 14 e il 16 agosto presso il Tianfu Park.

Beatrice Colli, atleta dei Ragni di Lecco, ha ottenuto risultati di rilievo nonostante qualche rammarico. “Bea” si è classificata decima nella Speed ortodossa, la gara a due, e decima anche nella super spettacolare Speed a 4: in quest’ultima, pur trovandosi prima con un ampio margine per accedere ai quarti di finale, ha mancato l’ultimo appoggio. Nella staffetta, invece, insieme a Giulia Randi, Colli ha conquistato il quinto posto stabilendo un record europeo.

“Sono contentissimo perché tre giornate consecutive a 36 gradi non si erano mai disputate e lei ha viaggiato costantemente sui 7” – ha commentato Fabio Palma, allenatore di Colli. poi ha aggiunto – Chissà come sarebbe andata nei quarti di finale, stava benissimo e in quella sfida a 4 poteva scapparci benissimo un tempo e l’accesso alla finale, ma la Speed, come ha detto il commentatore inglese, this is the toughest sport of the world. E’ proprio una disciplina senza pronostico. Nei quarti di finale a 4 prima ha sbagliato la fortissima Jeong e poi lei all’ultimo metro con due di vantaggio, sono passate due atlete nettamente inferiori a loro due. Ma è così, uno sport bellissimo e carogna, basta un centimetro di errore da qualche parte e anche se sei molto più forte sbagli. Però è in forma e quello che doveva essere un anno di transizione post intervento è addirittura un anno con qualche rimpianto. Tutti noi come team dietro a lei siamo fieri e contenti della fiducia che ci da’ in tutte le nostre scelte e siamo molto, molto determinati a farle raggiungere i suoi sogni. Che sono altissimi”.

L’Italia ha partecipato con una squadra di otto atleti: Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Gian Luca Zodda, Giulia Randi, Agnese Fiorio, Sara Strocchi e ovviamenteBeatrice Colli, . I risultati mostrano la competitività azzurra nelle discipline di velocità, mettendo in luce non solo la difficoltà tecnica delle gare ma anche la resilienza degli atleti sotto condizioni climatiche impegnative.