Pubblicato sul suo canale Youtube il video “An ongoing practice – A film about believing”

“Ho lavorato per tutta la vita verso questo completo allineamento… e continuerò a farlo per il resto dei miei giorni”

LECCO – “An ongoing practice – A film about believing” è il titolo che la campionessa di arrampicata sportiva Beatrice Colli ha dato a un video decisamente speciale, pensato e prodotto da lei stessa. Si tratta del primo video del vlog pubblicato sulla sua pagina Youtube.

La campionessa lecchese (che ha realizzato anche il piccolo sogno di blogger su Youtube) racconta in presa diretta, con il suo consueto entusiasmo, il difficile cammino che l’ha portata a diventare Campionessa Europea specialità Speed a Laval, in Francia, lo scorso agosto. “Ho lavorato per tutta la vita (22 anni) verso questo completo allineamento… e continuerò a farlo per il resto dei miei giorni. A cosa credi, tu?”

“Fin dall’inizio di questo intenso 2026, sapevo che il Campionato Europeo sarebbe stato il mio obiettivo più grande; non ero però certa di riuscire a raggiungere la lucidità mentale necessaria per sentirmi abbastanza sicura di me da emergere. Ora so che ciò che custodiamo nella nostra mente è la forza più potente che si possa immaginare, e al tempo stesso è il meccanismo più complesso da sbloccare. Può essere qualsiasi cosa: doloroso e oscuro, naturale e fluido, spesso caotico e, di solito, molto lento da risolvere. Ma, alla fine, ti conduce dritto ai tuoi valori, il che significa… Sono così entusiasta: la vita è meravigliosa”.