Bene lo Sci Club Lecco a Monte Pora: a podio Parravicini e Traniello

Team Giovani impegnato in due gare di Slalom Gigante

MONTE PORA – Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico dello Sci Club Lecco per i risultati ottenuti dal team Giovani impegnato sulle nevi di Monte Pora dove venerdì e oggi, sabato, si sono svolte due gare Fis Junior di Slalom Gigante.

Nella gara di venerdì, al femminile, una grande Sofia Parravicini fa suo il 2° posto assoluto e il 1° posto nella classifica Aspiranti fermando le lancette del crono sul tempo di 1’44”45. Grande gara anche per Diana Camozzini che accarezza il podio finendo al 5° posto assoluto col tempo di 1’45”64. Molto bene anche Linda Amidei 11^ e Eleonora Pizzi 16^.

Nella gara maschile, Ruggero Traniello è autore di una pregevole gara che chiude in 8^ posizione assoluta e 5° nella classifica Aspiranti. Buonissime prove anche per Gabriele Bianchi 16° e Francesco Peccati 17°. Rammarico invece per Luca Bianchi uscito alle ultime porte, vanificando purtroppo quello che sarebbe stato un podio sicuro.

Nella seconda giornata di gare, che si è svolta oggi, al femminile la migliore per lo Sci Club Lecco è stata Diana Camozzini brava a chiudere al 6° posto assoluto col tempo di 1’45”13. Molto bene anche Linda Amidei che fa suo l’8° posto, poco più dietro Eleonora Pizzi 15^. Fuori per un errore Sofia Parravicini.

Nella gara maschile questa volta Traniello centra il podio nella classifica Aspiranti conquistando il 3° posto e il 6° assoluto con il tempo di 1’43”87. Grande gara anche per Luca Bianchi che taglia il traguardo in 11^ posizione, quindi Gabriele Bianchi 19° e Francesco Peccati 27°.