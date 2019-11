Bike Team Formaggilandia2. Oltre venti pellegrini alla Madonna del Ghisallo

Grande successo per i formaggini

Molto soddisfatto il presidente Roberto Maggioni

LECCO– Il pellegrinaggio organizzato dal bike team Formaggilandia2 alla Madonna del Ghisallo è stato un successo. Ventuno “formaggini” si sono ritrovati di fronte al Santuario della Madonna, santa protettrice di tutti i ciclisti, domenica 10 novembre alle ore 7.00.

La novità dell’edizione di quest’anno, la quarta in assoluto, era nel punto di ritrovo: per la prima volta l’allegra truppa capitanata dal presidente Roberto Maggioni sarebbe partita dal Santuario, effettuando il percorso inverso, fino a Malgrate.

La camminata è stata tutt’altro che semplice, visto che il gruppo ha impiegato circa dieci ore per giungere alla conclusione del pellegrinaggio, effettuando soste significative al Sacrario alla Conca di Crezzo e alla cima del monte Megna.

Grande soddisfazione per tutti i presenti, tra cui la giovane Valentina Laquidara, mamma della piccola Martina.

“Quest’anno abbiamo deciso di modificare il percorso, ma non lo scopo di questo pellegrinaggio. Penso che ognuno avrà trovato in sé le motivazioni che lo hanno portato a ringraziare la Madonna. Per quanto mi riguarda sono felice di avr condiviso questo momento con tante persone che stimo e che fanno parte della mia quotidianità” ha dichiarato il presidente del Bike Team Formaggilandia 2 Roberto Maggioni.