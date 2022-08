Prorogato fino all’agosto 2024 il contratto di gestione del centro sportivo

Da lunedì riaprono gli impianti e da settembre la nuova stagione di corsi

LECCO – E’ stato prorogato fino al 31 agosto 2024 il contratto di gestione per il centro sportivo al Bione: lo ha comunicato ufficialmente In Sport, la società a cui l’amministrazione comunale ha rinnovato l’incarico.

Una proroga necessaria quella concordata con l’attuale gestore in attesa che possa finalmente avviarsi quel percorso di project financing con un partner privato, ancora da selezionare, che consentirà la riqualificazione degli impianti.

In Sport, dalla sua parte, ringrazia l’Amministrazione Comunale di Lecco e gli Uffici per la Promozione delle attività culturali, formative, per lo sviluppo del turismo e dello sport “per la sensibilità dimostrata – scrivono – e per la proficua e attenta collaborazione instaurata nel corso del tempo che ha permesso di affrontare in maniera appropriata , seguendo quanto indicato dalle norme, situazioni straordinarie e complicate occorse da due anni a questa parte, quali l’emergenza pandemica e le problematiche energetiche che in diversi casi hanno addirittura portato alla chiusura di Centri Sportivi sia in Lombardia che nel resto d’Italia”.

Il rinnovo di questa collaborazione, aggiungono da In Sport, “consente innanzitutto di garantire continuità di servizio ai numerosi iscritti tesserati del Centro Sportivo nonché confermare lo spazio dedicato alle realtà sportive e associazioni del territorio. Obiettivo societario è, in primis, quello di affrontare con impegno e professionalità la prossima stagione invernale, che sarà molto delicata sotto il profilo della gestione energetica, cercando anche di incrementare i servizi proposti all’utenza”.

Giorni, orari di apertura e iscrizioni

Per quanto concerne la nuova stagione sportiva ’22 – ‘23, i corsi ripartiranno lunedì 5 settembre e da martedì 23 agosto sarà possibile iscriversi presso la segreteria del Centro Sportivo nei seguenti giorni e orari:

– martedì 23/08 dalle 08:00 alle 20:15

– mercoledì 24/08 dalle 08:00 alle 20:15

– giovedì 25/08 dalle 08:00 alle 20:15

– venerdì 26/08 dalle 08:00 alle 20:15

– sabato 27/08 dalle 08:00 alle 12:15

– domenica 28/08 dalle 09:00 alle 12:15

Nessuna fretta per i vacanzieri, che potranno godersi serenamente il meritato riposo. Infatti, a coloro che erano già iscritti e intendono rinnovare il proprio abbonamento, In Sport riserverà il proprio posto. A breve verrà inviata comunicazione ad ogni tesserato con la regolamentazione di iscrizione.

Dopo le canoniche due settimane di chiusura ad agosto per consentire lavori di manutenzione presso il Centro Sportivo necessari a garantire il miglior servizio e i migliori confort alla nostra utenza, a partire da lunedì 22 agosto riapre il Centro Sportivo per nuoto guidato, sala fitness e altre attività per tutti gli iscritti e per le società sportive (per alcune associazioni del territorio vi sono state aperture dedicate fin dal 16 agosto) con i seguenti orari:

– lunedì dalle 08:00 alle 21:30

– martedì dalle 08:00 alle 21:30

– mercoledì dalle 08:00 alle 21:30

– giovedì dalle 08:00 alle 21:30

– venerdì dalle 08:00 alle 21:30

– sabato dalle 08:00 alle 13:00

– domenica dalle 09:00 alle 13:00

Per ulteriori informazioni e per restare sempre in contatto con le novità del Centro Sportivo Comunale Al Bione è possibile consultare il sito internet www.insportsrl.it/lecco e la pagina Facebook “In Sport Lecco”. Tel. 0341-1552457 / e-mail lecco@insportsrl.it .