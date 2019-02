Martedì 12 febbraio la conviviale dedicata alla Calcio Lecco

Il socio Gianni Menicatti ha presentato l’almanacco di cui è coautore, “Tutto il Lecco partita per partita”. Ospite anche Mister Gaburro

LECCO – “Tutto il Lecco partita per partita non è un libro da leggere. E’ un almanacco da consultare, per cercare la curiosità, per rivivere la storia dei blucelesti dagli albori alla scorsa stagione, quasi 100 anni”. Sono le indicazioni di Gianni Menicatti, socio del Panathlon Club Lecco e coautore dell’almanacco “Tutto il Lecco partita per partita”, presentato martedì sera durante la conviviale del club all’NH Hotel.

L’almanacco della Calcio Lecco

Ospiti della serata il mister del Lecco Marco Gaburro e il coordinatore tecnico Mauro Brambilla: sotto la loro guida la squadra bluceleste, che milita in serie D, si è portata in vetta alla classifica del proprio girone. Menicatti ha voluto ripercorrere la storia del volume (e della Calcio Lecco), scritto insieme a Carlo Fontanelli e Michele Invernizzi, presentando le principali curiosità in esso contenute. Il lavoro certosino condotto dal coautore, appassionato di sport e statistica, è cominciato due anni fa. “L’almanacco contiene 3.500 tabellini di tutte le partite di Campionato, Coppa Italia e di quelle internazionali giocate dal Lecco come la Coppa delle Alpi e il trofeo Anglo-Italiano. Vi potrete trovare date, risultati, marcatori, formazioni delle squadre e storiche fotografie”.

Imperdibile per gli appassionati

Per raggiungere questo grande risultato Menicatti, Fontanelli e Invernizzi hanno consultato oltre 50 giornali dall’inizio del secolo scorso ai giorni nostri, non senza fatica, visto che, come ricordato dal socio Panathlon “molti di quei giornali non erano più disponibili nell’archivio della nostra Biblioteca”. La chicca per i veri appassionati si trova in fondo all’almanacco: una serie di figurine dei calciatori del Lecco.

Mister Gaburro: “Siamo primi, ma c’è ancora molto da fare”

La serata è stata occasione per Mister Gaburro di rispondere ad alcune domande dei tifosi blucelesti: “Ci tengo a sottolineare che il lavoro non è ancora finito – ha detto – siamo primi, ma non abbiamo vinto il campionato. Ho accettato l’invito del presidente Di Nunno perché sapevo che c’erano i presupposti di fare bene, i ragazzi lo stanno dimostrando”. Il mister ha voluto anche fare una riflessione sul Fair Play, valore prioritario del Panathlon Club: “E’ importante in tutti gli sport, anche in quelli di contatto fisico come lo può essere il calcio. Credo che tutti noi dobbiamo essere più obiettivi e accettare il fatto che in tutti gli sport possono esserci momenti di agonismo ma che non per questo il fair play debba venire meno. Se devo dire la mia, i genitori rappresentano spesso un problema sui campi di gioco. Per esperienza, sarebbe meglio che le partite delle squadre giovanili venissero giocate a spalti vuoti” ha concluso. Al termine della serata gli ospiti hanno ricevuto il gagliardetto del Panathlon Club Lecco, consegnato dal past president Alfredo Redaelli.