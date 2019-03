L’amministrazione comunale plaude al successo della Calcio Lecco

Dalla società Battazza promette: “In Serie C non giocheremo solo per partecipare””

LECCO – “Ho appena finito di mandare i complimenti a tutti, sono stati fantastici”. Da Lecco, anche l’assessore Corrado Valsecchi ha festeggiato per questa importante promozione in una categoria che mancava ormai da troppe stagioni.

Da sempre è stato vicino a questa squadra: “Ho seguito tutte le partite casalinghe dei blucelesti: sono sempre stati sul pezzo dall’inizio fino ad oggi, senza mai mollare. Sono riusciti a riportare la squadra al posto che gli compete”.

Quello del presidente Paolo Di Nunno è senza dubbio un progetto ambizioso: “E’ una società che ha detto subito di voler puntare in alto. Bravi i giocatori e bravissimo l’allenatore”.

Una vittoria che per il sindaco Virginio Brivio “è un segnale positivo per tutta la città. Adesso inizia il bello – ha sottolineato il primo cittadino – bisognerà sistemare lo stadio con quanto sarà necessario per la Serie C, con interventi alle luci, alle tribune; su questo ci sono già stati contatti informali con Questura e Società. Sicuramente gli interventi della passata estate, la posa del nuovo manto erboso e la riqualificazione delle tribune, sono stati funzionali. Servirà anche un rafforzamento societario, ma siamo ben felici di affrontare queste tutte sfide”.

“Il prossimo anno? Giocheremo per guadare in alto, non in basso” rassicura il vicepresidente della Calcio Lecco, Angelo Battazza

“Dopo sette anni siamo tornati grandi, lasciandoci alle spalle le vicissitudini del passato – prosegue – la passata stagione non è andato bene nulla, quest’anno abbiamo stravinto e dobbiamo ringraziare il nostro presidente Paolo Di Nunno e l’equipe di Marco Gaburro, un grandissimo allenatore. Quando sembrava che la squadra dovesse retrocedere, i fatti invece ci hanno dato ragione, siamo partiti e abbiamo combattuto ogni partita. E’ una grande squadra”.

