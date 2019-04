Alessandro Panzeri e Gianni Lugli vincono la gara internazionale di boccette

Grande risultato per l’atleta lecchese socio del Circolo Acli Campaniletto di Pescarenico

LECCO – C’è anche un lecchese, atleta del Circolo Acli Campaniletto, tra i vincitori del trofeo internazionale Portorose, in Slovenia.

Alessandro Panzeri, insieme a Gianni Lugli dell’Andrea Costi Carpi, ha superato per 80 a 52 i bergamaschi Cristian Sartirani e Gianluca Cassera aggiudicandosi il 25° meeting internazionale di Portorose, gara a coppie di biliardo a boccette.

In semifinale Alian Tamiazzo e Marco Francavilla di Alessandria sono stati sconfitti da Lugli e Panzeri (80 a 45), mentre la coppia composta da Marco Corbetta e Stefano Bagli è stata sconfitta in modo rocambolesco per 80 a 77 da Sartirani e Cassera.

Al quinto posto si sono piazzati Michele Di Marco e Simone Proietti, Iuri Minoccheri e Franco Ferrini, Andrea Nuvoli e Rossano Linari, Enrico Rosa e Federico Campeggio.

Nella gara riservata alla terza categoria ha vinto il savonese Riccardo Vecchiè sull’alessandrino Simone Barolo, terzo posto per Sauro Corticelli di Bologna e Franco Zanardini di Bergamo.

Va in archivio un’edizione super di questo tradizionale meeting di Portorose che per quattro giorni ha visto impegnati sul tappeto verde ben 624 giocatori catalizzato l’attenzione di tantissimi appassionati accorsi al Grand Hotel Metropol per assistere alla gara.