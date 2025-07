Bonacina, 130 partecipanti al 4° Torneo di Beach Volley in ricordo di Marcianò e Manzoni

Primo posto conquistato dal team “Si, ma niente di serio”

“Una giornata di sport, festa e allegria”

LECCO — Si è svolto domenica 6 luglio a Bonacina il tradizionale torneo di beach volley intitolato a Lucia Marcianò e Gabriella Manzoni organizzato dalla Polisportiva S.Egidio. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, ha visto la partecipazione di ben 130 giocatori distribuiti in 26 squadre, confermando il grande entusiasmo del territorio per questo appuntamento sportivo e solidale in ricordo di due figure molto amate dalla comunità sportiva locale.

Le gare hanno preso il via fin dalle ore 9 del mattino con le fasi preliminari, che si sono protratte fino alle 14 circa. Complice la bella mattinata di sole, è stato possibile rispettare pienamente il fitto programma mattutino. Durante la pausa pranzo, tutti i presenti hanno potuto gustare panini e salamelle in un clima allegro e sereno che ha coinvolto atleti e pubblico.

Nel pomeriggio spazio alle fasi finali, che nonostante un breve stop dovuto al maltempo, sono riprese regolarmente e si sono concluse verso le 18. Alla fine, il team “Si ma niente di serio” si è aggiudicato il primo posto, confermando la propria supremazia per il quarto anno consecutivo.

Secondo posto per gli “Aperol”, mentre “Gamberi volanti” e “I Peppi” hanno chiuso ex aequo tra secondo e terzo posto, non avendo potuto disputare l’ultima sfida per il ritorno della pioggia.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza della mamma e dello zio di Lucia Marcianò, rendendo ancora più significativo il momento. Il ricavato dell’intera manifestazione sarà infatti devoluto all’Associazione Bianca Garavaglia, impegnata nella lotta contro i tumori infantili.

La Polisportiva Sant’Egidio, organizzatrice dell’evento, ha già annunciato un nuovo appuntamento: un torneo aperto a tutti, in programma il prossimo 27 luglio sempre a Bonacina. Gli organizzatori invitano fin da ora tutti gli appassionati a partecipare numerosi, per vivere insieme un’altra giornata di sport, amicizia e solidarietà.