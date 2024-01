Bormio. Il lecchese Bertoldini vince nello slalom ai Campionati Scozzesi di Sci Alpino

Andrea Bertoldini ha dettato legge mettendo tutti in fila grazie al miglior tempo di 1’18”17 Sfiorano il podio Diego Bucciardini e Luca Bianchi

BORMIO – Sono iniziati sulle nevi di Bormio i Campionati Scozzesi di Sci Alpino con la prima giornata di gare che si è svolta oggi, venerdì.

A primeggiare nello Slalom però è stato Andrea Bertoldini che ha dettato legge mettendo tutti in fila grazie al miglior tempo di 1’18”17 col quale ha messo il piede sul gradino più alto del podio. Nessuno meglio di lui, con il portacolori dello Sci Club Lecco che si toglie una bella soddisfazione dopo due manche eccellenti. Sfiora il podio Diego Bucciardini autore a sua volta di due ottime manche che le sono valse il 6° posto, così come Luca Bianchi subito dietro che chiude in 7^ posizione.

Nella gara femminile, disputata sempre tra i pali stretti, Linda Amidei coglie un ottimo 12° posto col tempo di 1’24”73. Più dietro Clelia Milani 51^ e Laura Bertazzoni 56^. Giornata no invece per Eleonora Pizzi uscita nella seconda manche. A vincere la gara è stata l’italiana Martina Bianchi col tempo di 1’21”53.