Brivio Run, Bedin e Acerboni vincono la 6 chilometri lungo l’Adda

Ieri sera – sabato 6 settembre – si è svolta la corsa valida per il campionato italiano Csen

A margine anche la gara dedicata ai più piccoli

BRIVIO – Luciano Bedin (Vanotti running team) e Nicole Acerboni (Bracco Atletica) tagliano per primi il traguardo della Brivio Run. La quarta edizione della corsa di 6 chilometri che costeggia il fiume Adda e attraversa il centro storico del paese, si è svolta ieri – sabato 6 settembre.

Schierati alla partenza, alle 18.30 in piazza Frigerio, gli atleti della gara competitiva – valida come campionato italiano Csen – e gli appassionati che hanno partecipato alla versione senza classifica hanno iniziato a correre.

I podi

Bedin è arrivato al traguardo in 18 min e 43 secondi, dietro di lui Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) in 19′ 10”, seguito da Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) in 19′ 13”. Al femminile invece Nicole Acerboni ha conquistato il primo posto in 22′ 50”, al secondo posto Asia Contessa (Gp Santi Nuova Olonio) 23′ 53”, al terzo Valentina Bianco (Ostuni Runner’s) 24′ 17”.

Soddisfatti gli organizzatori: Elisa Rossi, Assessore allo sport di Brivio, Alex Novati, Paolo Mandelli, Samuel Biffi, Marta Orsi, Alessandra Orsi, Massimo Ripamonti, a cui si aggiungono i tanti volontari.

La gara kids

I più piccoli invece sono stati impegnati nella Brivio Run Kids, gara di corsa non competitiva di 600 metri su strada riservata a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. La manifestazione è stata inoltre impreziosita dalla camminata sotto le stelle serale aperta a tutti con giochi luminosi e musica, guidata dal gruppo escursionisti briviesi.