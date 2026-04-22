Buoni risultati per il Canoa Kayak Rivabella nella trasferta in Val D’Ossola

Doppia medaglia d’argento per Pietro Corti nella categoria Ragazzi

Successo della squadra Ragazzi (Corti, Mechilli e Bettinazzi) nella gara sprint

LECCO – Nuova trasferta, nello scorso fine settimana, per il Canoa Kayak Rivabella che ha partecipato alla gara nazionale organizzata dalla Canottieri Ghiffa ad Anzola D’Ossola, in Val d’Ossola, provincia di Verbania. Due prove nella stessa giornata: una sprint (manche unica) abbastanza tecnica e interessante nel canale Megolo e una gara classica di 2,5 km più semplice (rapide con difficoltà massima di 2° grado) sul fiume Toce.

Per quanto riguarda i risultati nelle Cadette 3° posto di Margherita Cattaneo nella sprint che giunge al 4° posto nella classica. Nei Cadetti 6° posto per Daniele Cagliani che chiude 9° nella classica. Nei Ragazzi, gara sprint, 2° Pietro Corti, 3° Pietro Mechilli, 4° Massimo Bettinazzi e 7° Simone Baccaro. Nella gara a squadre successo per Corti, Mechilli e Bettinazzi. Mechilli e Bettinazzi hanno poi partecipato anche alla sprint con il C2 dove hanno conquistato il bronzo. Per quanto riguarda la gara classica 2° posto confermato per Pietro Corti; 3° Massimo Bettinazzi; 5° Pietro Mechilli e 10° Simone Baccaro.

Nella categoria Senior sprint 2° Luca Riva, 9° Francesco Brossa, 14° Gioele Rota; i tre hanno poi partecipato alla gara a squadre conquistando il 3° posto. Per quel che riguarda la gara classica Luca Riva ha chiuso al 3° posto, Francesco Brossa al 4° posto (a pochi secondi dal podio) e Gioele Rota al 15°. Infine 2° posto per il presidente Claudio Bettinazzi nei Master gara sprint.

Dopo un fine settimana di pausa, il Canoa Kayak Rivabella tornerà a gareggiare nel ponte del 1° maggio con un vero e proprio tour de force: quattro gare in tre giorni a Gaiola (CN) sul fiume Stura di Demonte.