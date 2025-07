C.R.L. Meeting – Bronze Lombardia, a Olgiate Olona in gara oltre 1000 atleti

Per il comitato Como/Lecco meeting valido per il Campionato Provinciale Assoluto

161 atleti (di cui 67 lecchesi) in gara

OLGIATE OLONA – Weekend al Centro Sportivo “P. Ferrqazzi” organizzata dalla società Polisportiva Olonia, le gare C.R.L. Meeting – Bronze Lombardia Assolute, valide per il Comitato Provinciale del comitato Varese e del comitato Como/Lecco.



Tutte le gare partendo dalla velocità, ostacoli, mezzofondo, fondo, marcia, lanci e salti, ben 1029 atleti, 161 atleti delle società Como/Lecco (67 atleti delle società lecchesi), 36 titoli, 14 titoli vinti dai nostri, 10 ne hanno vinti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 2 per l’Atletica Merate Promoline, 1 a testa per la Polisportiva Libertas Cernuschese, Gs Virtus Calco.

L’allievo Vedana Filippo vince i 110hs con 14”04, gli Juniores Mattia De Rocchi vincono i 400m con 47”58 e Riccardo Ambrosio sui 3000sp con 9’14”77, entrambi hanno ottenuto il minimo per i Campionati Europei

L’Allievo Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) corre sui 110hs nella gara degli Juniores con 100cm di altezza, il suo primato personale ha 13”72 a Olgiate ha vinto con 14”04 contro vento di -2,3m mentre andrà a Skopje (Macedonia) dal 20 al 26 luglio al Festival Olimpico della Gioventù Europea U18 per i 110hs per i 91cm di altezza.

Due minimi per gli Juniores (U20), Mattia De Rocchi (Pro Sesto Atletica Cernusco) vince i 400m con 47”58 abbassando il suo primato personale ben 74 centesimi in meno, Riccardo Ambrosio (Varese Atletica) vince i 3000sp con 9’14”77, anche per lui il primato personale abbassandolo di 1”58 in meno.

Ben 11 atleti hanno passato i 900 punti tabellari, il migliore punteggio è quella di Marcomin Giorgia sui 400hs con 59”10 ben 966 punti

Il miglior punteggio è quello di Giorgia Marcomin (Atl Osa Saronno Libertas) 59”10 sui 400hs ( 966 punti), tutti gli altri che hanno passato i 900 punti sono stati: Sara Zabarino (Acsi Italia Atletica) 49,90m nel giavellotto (955 punti), Mattia De Rocchi (Pro Sesto Cernusco) 47”58 sui 400m (947 punti), Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 14”04 sui 110hs Juniores (945 punti), Riccardo Legnani (Cus Pro Patria Milano) 14”46 sui 110hs (945 punti), Valentina Vaccari (Cus Pro Patria Milano 24”56 sui 200m (940 punti), Lorenzo Bruschi (Atl Osa Saronno Libertas) 66,55m nel lancio del giavellotto (938 punti), Lucrezia Lombardo (Cus Pro Patria Milano) 55”51 sui 400m (934 punti), Gionata Della Fiore (Varese Atletica) 65,99m nel lancio del giavellotto (931 punti), Saverio Steffanoni (Cus Insubria Varese Como) 3’48”59 sui 1500m (930 punti), Giorgia Poletti (Atl Rovellasca) 24”86 sui 200m (911 punti), Carola Belli (Atl Gavirate) 14”46 sui 100hs (904 punti), Andrea Panassidi (Cus Pro Patria Milano) 48”35 sui 400m (901 punti),

Tutti i podi del Campionato Provinciale Como/Lecco Assoluti

100m-1^ Giorgia Poletti 12”32 (Atl Rovellasca), 2^ Laura Mossinelli 12”40 (Atl Andromeda), 3^ Martina Giudici 12”70 (Atl Rovellasca).

100m-1° Cristian Dall’Ozzo 11”12 (Atl Rovellasca, 2° Alessandro Sala 11”28 (Pol Libertas Cernuschese), 3° Niccolò Gerosa 11”32 (Atl Rovellasca).

200m-1^ Giorgia Poletti 24”86 (Atl Rovellasca), 2^ Alessia Masi 26”60 (Atl Andromeda), 3^ Sofia Benedini 27”06 (Atl Andromeda).

200m-1° Cristian Dell’Ozzo 21”91 (Atl Rovellasca), 2° Giacomo Besana 22”53 (Ag Comense), 3° Mattia Samuele Auguste 22”74 (Atl Rovellasca).

400m-1^ Virgina Rocca 1’01”83 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Elisa Tarca 1’02”67 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Marianna Chiappa 1’02”87 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-1° Samuele Caglio 48”88 (Atl Rovellasca), 2° Mattia Francescon 50”93 (Atl Rovellasca), 3° Federico Meda 52”33 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-1^ Elisa Tarca 2’22”37 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Laura Oltolini 2’23”95 (Atl Andromeda), 3^ Serena Mancuso 2’24”75 (Atl Andromeda).

800m-1° Tommaso Farina 1’56”57 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Alessandro D’Abrusco 1’58”30 (Merate Atl Promoline), 3° Davide Pozzoni 2’01”45 (Pol Libertas Cernuschese).

1500m-1^ Camilla Valsecchi 4’53”18 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Letizia Oltolini 5’00”95 (Us Derviese), 3^ Elisa Pozzoni 5’21”91 (Pol Libertas Cernuschese).

1500m-1° Andrea Casati 4’04”59 (Merate At Promoline), 2° Federico Orlandi 4’10”77 (Team Pasturo), 3° Flavio Tornaghi 4’15”47 (Merate Atl Promoline).

5000m-1^ Elisa Pozzoni 20’30”14 (Pol Libertas Cernuschese).

5000m-1° Andrea Casati 15’23”14 (Merate Atl Promiline), 2° Tommaso Pelà 17’03”61 (Pol Libertas Cernuschese).

3000sp-1° Alessandro Meda 10’36”40 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-1^ Beatrice Galli 1’17”1 (Atl Andromeda).

Salto in alto-1^ Matilde Beretta 1,57m (Virtus Calco), 2^ Sara Ragni 1,45m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Clelia Brognoli 1,45m (Virtus Calco),

Salto in alto-1° Filippo Colombo 1,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto con l’asta-1° Matteo Maggioni 3,80m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Giacomo Maggioni 3,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-1^ Ilaria Oricchio 5,19m (Team Alto Lambro), 2^ Rebecca Rusconi 4,92m (Atl Andromeda), 3^ Elisa Dozio 4,81m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-1° Stefano Canavesi 6,76m (Atl Andromeda), 2° Lorenzo Testa 6,42m (Ag Comense), 3° Riccardoi Santi 6,04m (Team Alto Lambro).

Salto triplo-1^ Federica Maggi 11,65m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Matilde Beretta 11,00m (Virtus Calco).

Salto triplo-1° Stefano Giobbi 14,50m (Ag Comense), 2° Andrea Tedoldi 13,43m (Up Missaglia), 3° Michelangelo Morlotti 13,31m (Ag Comense).

Getto del peso-1° Alberto Ciceri 9,92m (Team Alto Lambro).

Lancio del disco-1^ Marina Conti 13,65m (Team Alto Lambro), 2^ Maria Echevarria Berti 10,81m (Team Alto Lambro).

Lancio del disco-1° Andrea Mario Maggion 30,20m (Atl Rovellasca), 2° Andrea Vercesi 22,14, (Team Otc).

Lancio del martello-1^ Elisa Vigani 36,91m (Atl Rovellasca).

Lancio del martello-1° Leonardo Molteni 34,147m (Team Alto Lambro), 2° Alberto Ciceri 30,16m (Team Alto Lambro), 3° Lorenzo Minuti 29,41m (Us San Maurizio).

Lancio del giavellotto-1^ Elisa Dozio 39,08m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Carolina Renon 24,36m (Virtus Calco), 3^ Ilaria Adamoli 22,98m Team Alto Lambro).

Lancio del giavellotto-1^ Matteo Masetti 63,02m (Atl Lecco Colombo Costruzioni),

2°Giacomo Arienti 53,54m (Up Missaglia), 3° Cesare Fumagalli 35,66m (Virtus Calco).

Tutti i vincitori del Campionato Provinciale Como/Lecco Juniores

100m-Laura Mossinelli 12”40 (Atl Andromeda).

100m- Gabriele Bezzi 11”75 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-Emma Pontiggia 28”98 (Us San Maurizio)

200m- Mattia Samuele Auguste 22”74 (Atl Rovellasca).

400m-Elisa Tarca 1’02”67 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-Andrea De Paolis 58”44 (Atl Osg Guanzate).

800m-Elisa Tarca 2’022”37 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-Tommaso Farina 1’56”57 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-Elisa Pozzoni 5’21”91 (Pol Libertas Cernuschese).

1500m-Lorenzo Pozzoni 4’20”90 (Pol Libertas Cernuschese).

5000m-Elisa Pozzoni 20’30”14 (Pol Libertas Cernuschese).

110hs-Filippo Vedana 14”04 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-Clelia Brognoli 1,45m (Virtus Calco).

Salto in alto-Filippo Colombo 1,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-Elisa Dozio 4,81m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-Lorenzo Testa 6,42m (Ag Comense).

Salto triplo-Matteo Maggioni 3,80m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo-Matteo Maggioni 12,39m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del martello-Elisa Vigani 36,91m (Atl Rovellasca).

Lancio del giavellotto-Elisa Dozio 39,08m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-Giacomo Arienti 53,54m (Up Missaglia).