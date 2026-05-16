Calcio 5. Lecco avanti nella semifinale playoff: Cesena battuto 2-1

I blucelesti dominano a lungo e sfiorano il tris, ma il gol romagnolo nel finale lascia aperta la qualificazione in vista del ritorno

Espulso Alciati nel dopogara: salterà il ritorno di venerdì in Romagna

LECCO – Il Lecco si prende il primo round della semifinale playoff di Serie A2 Élite battendo 2-1 il Cesena davanti al pubblico del PalaTaurus. Un successo meritato per i blucelesti di mister Moura, protagonisti di una prova intensa e autoritaria, ma che non basta ancora a mettere in cassaforte la qualificazione alla finale. Tutto si deciderà infatti venerdì prossimo nel match di ritorno in Romagna.

I lecchesi partiranno con un gol di vantaggio e potranno anche permettersi un pareggio, mentre il Cesena, forte del miglior piazzamento in classifica, conquisterebbe il passaggio del turno in caso di vittoria con una sola rete di scarto, anche dopo eventuali supplementari.

Il Lecco approccia bene la sfida e crea subito i primi pericoli, ma anche il Cesena risponde presente con Hachimi, vicino all’incrocio su punizione, e con Gardelli, che prova a sorprendere Pulcini dalla lunghissima distanza. Il portiere bluceleste è attento anche sul tentativo di Dentini.

Il match si sblocca al 10’: Arengi sorprende la difesa romagnola con una rimessa laterale battuta forte dalla sinistra, Pasolini devia involontariamente nella propria porta e il Lecco passa in vantaggio. I blucelesti continuano a spingere e sfiorano subito il raddoppio con Lucho, mentre nel finale di primo tempo Pazzini tiene in vita il Cesena con due interventi decisivi su Borolo e Tortorella.

Nella ripresa il Lecco alza ulteriormente il ritmo. Pazzini si supera ancora su Seferi e Borolo, ma al 4’ non può nulla sulla conclusione ravvicinata dello stesso Seferi, servito da Lucho su calcio d’angolo: è il meritato 2-0.

I padroni di casa dominano e vanno più volte vicini al tris. Traversari colpisce il palo deviando un tiro di Lucho, poi arriva anche una clamorosa traversa colpita direttamente da Pulcini con un rilancio a porta sguarnita. Anderson Zoi manca di poco il tap-in vincente, Borolo sfiora il palo e successivamente trova ancora un super Pazzini sulla sua strada.

Quando il Lecco sembra avere la partita in pugno, al 15’ il Cesena riapre improvvisamente i giochi: Traversari sfonda sulla sinistra e il suo cross trova la sfortunata deviazione di Borolo nella propria porta per il 2-1.

Il gol restituisce fiducia agli ospiti, che provano ad alzare il baricentro. Pulcini è decisivo sulla conclusione di Pieri, mentre dall’altra parte il Lecco continua a creare e colpisce un’altra traversa con Seferi nel finale.

Gli ultimi secondi sono incandescenti: mischia nell’area romagnola, doppio salvataggio di Pazzini e vibranti proteste blucelesti per un presunto rigore non concesso. La tensione prosegue anche dopo il triplice fischio, con Alciati che rimedia il secondo giallo e viene espulso: salterà così il ritorno di venerdì.