Calcio a 5 A2 Élite: un ottimo Lecco riprende l’Orange sul 4-4

Carattere e orgoglio: rimonta da 0-3

LECCO – Un ottimo Lecco, soprattutto nella ripresa, pareggia sul campo dell’Orange Asti nella 7ª del girone A di Serie A2 Élite e infila il terzo risultato utile consecutivo. Chiuso il primo tempo sotto 3-0, nel secondo i ragazzi di mister Darci Foletto rimettono a posto le cose con una prestazione maiuscola e il finale di 4-4 consente di muovere la classifica.

Dopo 36″ Perazzetta si ritrova solo davanti ad Amico che si salva a tu per tu. Tortorella ci prova due volte trovando attento Amico. Risposta locale al 4′ con Itria che impegna Manservigi in diagonale. Guizzo di Angelino sulla sinistra all’8′ e diagonale sul fondo. Palla rimessa in gioco, De Felice serve inavvertitamente Piazza che lo punisce per l’1-0 piemontese. Orange pericoloso subito dopo con il palo di Ghouati, mentre Amico, di piede, è bravissimo a mettere in angolo sul rasoterra di Rafinha, ripetendosi poi sullo spunto centrale di Perazzetta. L’Orange è letale in avanti e al 12′ Montauro infila tra le gambe di Manservigi in uscita finalizzando un contropiede nato da un pallone perso dal Lecco in mezzo al campo. I blucelesti accusano il colpo e, neanche un minuto più tardi, è Piazza a insaccare il 3-0 a due passi dalla porta su assist di Itria. Rubinacci prova a svegliare i suoi, ma la conclusione del numero 6 termina alta di poco. Rocha non trova il gol davanti alla porta al 17′ su un’invenzione di Rafinha, con respinta decisiva di Amico. Lo stesso Rocha centra poco dopo la traversa dalla sinistra, mentre Manservigi salva due volte su Piazza nella stessa azione. La prima frazione di gioco si chiude con la traversa di De Felice.

La ripresa è a senso unico e il Lecco inizia subito a spingere schierando anche il portiere di movimento, ma l’Orange riesce e tenere intonsa la propria rete sino al 4′, quando Perazzetta si inventa il -2 accentrandosi dalla destra. Per alleggerire la pressione e tenere più palla, anche l’Orange schiera il portiere di movimento in fase di possesso. Rafinha sfiora l’incrocio al 7′, Rocha chiama alla respinta Amico al 9′ e l’Orange trova subito dopo il poker a porta vuota dalla sua area con Ghouati. Lo stesso Ghouati centra il palo nell’azione successiva. Il Lecco torna a farsi pericoloso con Rafinha al 13′ e Amico mette in corner. Tortorella e ancora Rafinha sfiorano il gol, così come Perazzetta, ma Amico si conferma in ottima giornata. Al 15′ De Felice pesca Rafinha sul palo lontano e il brasiliano firma il 4-2. Passano 2′ e una bordata da fuori di De Felice riapre il match. Mouhassine non trova il pari davanti ad Amico, Rafinha centra un altro palo e il più che meritato pareggio lo firma proprio Rafinha a 1’13” dalla fine, ancora su assist di De Felice. Sabato prossimo il campionato sarà fermo, appuntamento a quello successivo, 14 novembre, per la sfida interna contro l’Mgm 2000 di Morbegno.

ORANGE ASTI-LECCO 4-4

ORANGE ASTI: N.Amico, Vitellaro, Ghouati (1), Montauro (1), Caracciolo; Cesari, Merlo, G.Amico, Cavallo, Angelino, Piazza (2), Itria. All. Patanè.

LECCO: Manservigi, De Felice (1), Tortorella, Rafinha (2), Perazzetta (1); Malatesta, Vitinho, Rubinacci, Mouhassine, Rocha, Verducci, Lobosco. All. Foletto.

Arbitri: Soligo di Castelfranco Veneto e D’Addato di Barletta.