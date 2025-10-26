Calcio a 5. Blucelesti beffati a Prata: il Maccan ribalta tutto e vince 5-3

Nella 5ª giornata di Serie A2 Élite, giocata sabato sera, i friulani ribaltano il Lecco con cinque gol nella ripresa

PORDENONE – Il Lecco Calcio a 5 cade a Prata di Pordenone dopo una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Nella 5ª giornata del girone A di Serie A2 Élite, i blucelesti si arrendono 5-3 al Maccan Prata, nonostante un avvio travolgente che li aveva portati sul 3-0. Una rimonta bruciante nella seconda metà della ripresa condanna la squadra di mister Moura, che scivola così al quarto posto in classifica.

Il primo squillo della partita arriva al 3’, quando Seferi si inventa una gran giocata sulla destra e colpisce il palo lontano con un diagonale preciso. Un minuto più tardi, Alciati lancia in profondità Lucho, ma la conclusione dell’attaccante non trova lo specchio. All’8’ è ancora Alciati protagonista: ruba palla nella propria metà campo e si invola verso la porta, fermato solo in extremis da Bernardi. Dall’altra parte, Ceccon e Grigolon provano a pungere nel giro di pochi secondi, ma Pulcini risponde presente su Khalil al 10’.

Il vantaggio lecchese arriva subito dopo: Djelveh, sugli sviluppi di un corner di Seferi, trova il varco giusto da fuori area per l’1-0. Neanche il tempo di esultare e capitan Tortorella firma il raddoppio con un missile sotto l’incrocio dei pali. Il Lecco spinge e va vicino al tris con Seferi e Alciati, ma Bernardi tiene in vita i friulani. Prima dell’intervallo è ancora Seferi, con un pallonetto elegante su verticalizzazione di Tortorella, a sfiorare il 3-0.

Nella ripresa i ritmi restano altissimi. Dopo un’occasione di Lucho respinta da Bernardi, al 4’ Anderson Zoi si gira bene su assist di Alciati e, dal centro, insacca il 3-0 che sembra chiudere i conti. Ma la reazione del Maccan è veemente. Dall’ò riapre i giochi all’11’ con un preciso rasoterra dalla destra e, due minuti più tardi, trova la doppietta personale sfruttando uno schema su calcio d’angolo: 3-2.

A poco più di due minuti dal termine, Sbisà gioca la carta del portiere di movimento con Zecchinello e la scelta paga subito: Khalil trova il 3-3 che accende il palazzetto. Passano pochi secondi e Caverzan, sugli sviluppi di una punizione, completa la rimonta portando i gialloneri sul 4-3. Nel finale il Lecco tenta il tutto per tutto con Djelveh come portiere di movimento, ma ancora Caverzan chiude la partita segnando dalla propria area a porta sguarnita per il 5-3 definitivo.

Una sconfitta amara per i blucelesti, che avevano mostrato personalità e qualità per oltre mezz’ora prima di subire l’improvviso blackout. Il Maccan Prata, invece, festeggia una rimonta memorabile davanti al proprio pubblico.

TABELLINO

MACCAN PRATA–LECCO 5-3

Reti: Dall’ò (2), Caverzan (2), Khalil (1) / Djelveh (1), Tortorella (1), Anderson Zoi (1)

MACCAN PRATA: Bernardi, Di Guida, Dall’ò (2), Zecchinello, Caverzan (2); Martinez, Khalil (1), Caregnato, Luca, Grigolon, Verdicchio, Ceccon. All. Sbisà.

LECCO: Pulcini, Lucho, Tortorella (1), Seferi, Anderson Zoi (1); Marchese, G. Arengi, Rubinacci, Alciati, Roche, Masini, Djelveh (1). All. Moura.

Arbitri: Zorzi di Reggio Emilia e Saggese di Rovereto.