Calcio a 5. Brutta sconfitta per il Lecco contro lo Sporting Altamarca

Inizia nel peggiore dei modi il girone di ritorno dei blucelesti

Partita da dimenticare alla svelta. Per il riscatto bisognerà però aspettare sino al 7 gennaio

LECCO – Inizia come peggio non poteva il girone di ritorno del Lecco. Nell’ultima sfida dell’anno i blucelesti non entrano mai in partita sul campo dello Sporting Altamarca e i padroni di casa si assicurano con il minimo sforzo i 3 punti in palio che valgono anche il sorpasso in classifica ai danni di mister Parrilla e i suoi ragazzi. Lecco senza idee, senza riuscire a trovare la via del gol come non succedeva da chissà quando, e autore di una prestazione condita da troppi errori per poter sperare in un risultato diverso dal 5-0 finale.

La prima occasione degna di nota è per l’Altamarca, al 5′, con Ouddach che chiama Posca all’uscita decisiva. Lo stesso Posca nega poi il vantaggio a Delmestre in girata al 9′. All’11’ fallo in area di Ferri su Zarantonello. Parrilla si affida a Di Tomaso tra i pali, ma Alemao lo freddo per il vantaggio locale. A differenza di altre volte il Lecco non reagisce e al 14′ Ouddach beffa in un colpo solo Espindola e Posca firmando il 2-0. Hartingh impegna Miraglia in diagonale dalla sinistra al 18′. Delmestre manca per pochi centimetri la terza rete dei suoi e al 19′ Espindola manca la stoccata vincente su corner di Hartingh.

Nella ripresa ci si aspetta la reazione d’orgoglio bluceleste, che purtroppo non arriva. Nei primi minuti il Lecco prova a fare la partita, ma non crea particolari problemi a Miraglia se non uno spunto personale di Cannella all’8′. Passa 1′ e lo Sporting triangola a suo piacimento tra le immobili maglie blucelesti trovano il 3-0 con Bon tutto solo davanti a Posca. Posca bravo poi a negare la rete a Cerantola. Parrilla prova la carta del portiere di movimento, l’Altamarca ringrazia e vola sul 5-0 con Maltauro e Delmestre. Classica partita da dimenticare alla svelta. Per il riscatto bisognerà però aspettare sino al 7 gennaio, giorno della gara interna contro l’Elledi.