Calcio a 5. Doppio successo per le formazioni giovanili del Lecco

Under 19 e Under 17 vittoriose rispettivamente contro Videoton Crema e Saints Pagnano

LECCO – Doppio successo per le formazioni giovanile del Lecco calcio a 5, a segno sia con l’Under 19 che con l’Under 17.

UNDER 19

Prosegue spedita la marcia della formazione Under 19 nel girone B del Campionato Nazionale di categoria. Questa mattina al PalaRogeno i blucelesti di mister Pablo Parrilla si sono imposti per 7-3 sul Videoton Crema, infilando la quarta vittoria in altrettante gare disputate e confermandosi in vetta alla classifica, a punteggio pieno, in compagnia del San Carlo Sport.

Ad aprire le danze è un gran gol dalla distanza di Foti al 3′. Al 6′ splendida punizione dal limite dell’area di Cavalli e palla di nuovo in fondo alla rete per il raddoppio del Lecco. Tra il 15′ e il 17′ gli ospiti tornano in partita, ribaltando le sorti del match con tre reti che valgono il momentaneo 2-3. Prima dell’intervallo ci pensa ancora Foti e firmare il 3 pari di metà gara.

Nella ripresa, al 4′, un’azione personale di Cavalli vale il nuovo vantaggio lecchese, con lo stesso classe 2002 autore al 6′ del 5-3. Al 13′ Foti firma l’allungo a +3 del Lecco, mentre a chiudere i conti è De Donato con un’azione personale al 16′. Domenica prossima 5^ giornata di campionato, in trasferta a Morbegno contro l’MGM 2000.

UNDER 17

Netta affermazione per l’Under 17 nel derby del campionato regionale di categoria sul campo dei Saints Pagnano. I ragazzi di mister Matias Parrilla si impongono per 10-2, centrando la seconda vittoria consecutiva e salendo da soli al terzo posto, staccati di 3 lunghezze dalla coppia di testa composta da Selecao Libertas e Sports Team.

Chiuso il primo tempo in vantaggio 4-2, nella ripresa i blucelesti hanno poi dilagato. Nel tabellino marcatori troviamo Cotrufo con un bellissimo poker di reti, capitan Mareska con una tripletta, Rubinacci con due gol e a completare l’opera un’autorete dei padroni di casa. Sabato prossimo al PalaRogeno nuovo derby lecchese contro un’altra formazione di Merate, l’Energy saving, con fischio di inizio alle ore 18.30.