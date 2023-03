Calcio a 5. Festa playoff rimandata per il Lecco

Blucelesti battuti 7-4 sul campo dell’Orange Asti

Sotto di due reti, il Lecco rimonta sino al 3-3, ma poi sono i padroni di casa ad avere la meglio

LECCO – Festa playoff rimandata per il Lecco, battuto 7-4 sul campo dell’Orange Asti nella 12^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2. Sotto di due reti, i blucelesti rimontano sino al 3-3, ma poi sono i padroni di casa ad avere la meglio.

La cronaca. Il primo brivido al 2′, quando Pedro Espindola apre sulla sinistra per Hartingh che in diagonale centra il palo lontano. Pochi secondi dopo l’ex di turno Cannella ruba palla e impegna Tropiano nella respinta. Orange pericoloso con Ghouati davanti alla porta su rimessa laterale di un compagno. Poche le emozioni. Al 10′ Victor Respindola respinge il tiro centrale di Ramon da fuori, mentre Pedro Espindola e Curallo non inquadrano lo specchio di porta dalla distanza. Al 14′ decisivo Tropiano a tu per tu con De Donato, passa 1′ e Curallo insacca il vantaggio locale da fuori area con un tiro di prima intenzione. Immediata reazione bluceleste con Da Silva che salva sulla linea un tiro di Mattaboni su punizione di Pedro Espindola. Al 17′ lo stesso Da Silva beffa la difesa lecchese con un rasoterra dal limite che si insacca vicino al palo. Al 19′ spunto di Ghouati e pallonetto a lato sull’uscita di Victor Espindola.

Il Lecco inizia la ripresa in forcing e al 3′ Pedro Espindola, in mezzo a tre avversari, accorcia le distanze. Passano meno di 20″ e un pallonetto di Scavino riporta i piemontesi a +2. De Donato spreca la palla del 3-2 e sul conseguente corner Tropiano nega il gol ad Hartingh. Nuovo angolo e nuovo miracolo di Tropiano su De Donato a due passi dalla porta. Dalla parte opposta numero di Ghouati e Victor Espindola gli dice no. Al 7′ bravo Ferri dalla distanza a segnare il 3-2, mentre al 9′ è Pedro Espindola a firmare il 3-3 dopo un pallone recuperato a centrocampo. Yamoul sfiora subito il vantaggio, ma Scavino in azione personale riporta sopra l’Orange. Al 13′ ancora Tropiano sugli scudi negando il pareggio a Yamoul. Al 15′ palla persa dal Lecco e Vitellaro, servito da Ramon, porta i suoi a +2. Parrilla schiera Hartingh portiere di movimento, i blucelesti spingono, ma la difesa di casa si chiude bene e in contropiede arriva il 6-3 di Ramon. Curallo a porta vuota chiude i conti, poi a 43″ dalla sirena Hartingh fissa il 7-4 finale.