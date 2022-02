Calcio a 5, il Lecco batte 6-0 il Bergamo. E’ la 12esima vittoria consecutiva

LECCO – Dopo averlo sconfitto pochi giorni prima nel primo turno di Coppa Italia, il Lecco si impone nuovamente sul Bergamo nel match valido per la prima giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 19, girone B. 6-0 il risultato finale al PalaRogeno a favore dei ragazzi di mister Pablo Parrilla, bravi a confermarsi in vetta alla classifica a punteggio pieno, centrando la 12^ vittoria in altrettante giornate disputate.

Il Lecco parte subito in attacco, ma nella prima frazione di gioco pecca di imprecisione davanti alla porta e il risultato si sblocca così solo al 18′ grazie al tocco vincente di punta di Cotrufo. Chiuso il primo tempo sopra di una sola rete, nel secondo i blucelesti incrementano il proprio vantaggio. Al 3′ Foti firma il raddoppio con una bella conclusione da lontano.

Passa un minuto e Mentasti, dopo un triangolo con Matias Parrilla, insacca il terzo gol del padroni di casa a porta vuota. Al 5′ va di nuovo a segno Cotrufo, ben piazzato a due passi dalla porta su assist di Mentasti. Al 15′ servizio di Silva per Foti e Lecco sul 5-0, poi a completare l’opera ci pensa Mentasti al 16′ sfruttando un errore del portiere bergamasco. Finisce 6-0 e il Lecco conserva 3 punti di vantaggio sul San Carlo Sport, vittorioso 6-5 sul Leon.