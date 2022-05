Calcio a 5. Il Lecco cade per la seconda volta, playoff a rischio

Al Palataurus passa il 360GG per 8 a 2

LECCO – Secondo ko consecutivo per il Lecco Calcio a 5. Nella penultima giornata di ritorno del girone A di Serie A2, i blucelesti di mister Pablo Parrilla cadono al PalaTaurus per 8-2 contro il forte 360GG. Lecco che si complica così il cammino verso i playoff, ma che ha ancora il proprio destino nelle sue mani. Per raggiungere il meritato traguardo bisognerà non perdere sabato prossimo sul campo dell’Elledì Fossano.

Il primo spunto di cronaca è per gli ospiti, al tiro con Moura e pronta respinta di Solosi che si ripete al 3′ sul tentativo dalla distanza di Murga. La risposta bluceleste arriva al 4′, quando Mentasti, a due passi dalla porta, non riesce a insaccare un diagonale di Hartingh. Al 6′ lancio di Picallo per Mentasti e Timm si salva, poi lo stesso Picallo è protagonista di una scivolata provvidenziale per salvare sulla linea un tiro a botta sicura. Al 7′ contropiede ospite e respinta di Solosi su Murroni. Dalla parte opposta conclusione a lato di Garcia Rubio e occasione non sfruttata da Sanchez, spinto però da un avversario. Quintairos ci prova due volte senza fortuna, poi Garcia Rubio triangola con Scarpetta ma non inquadra la porta. Passa 1′ e Chano firma il vantaggio sardo al 9′. La gara è equilibrata e al 14′ arriva l’1-1 lecchese. Corner di Hartingh, Sanchez controlla davanti alla porta e insacca il meritato pareggio. Subito dopo Quintairos calcia clamorosamente fuori davanti a Solosi. Joao e Garcia Rubio sfiorano il vantaggio bluceleste, ma al 16′ Scarpetta viene ostacolato irregolarmente, gli arbitri lasciano proseguire e Chano riporta avanti i sardi. Al 18′ contropiede di Cianchi che supera Picallo e firma l’1-3. A 15″ dall’intervallo salvataggio di spalla di Timm su Hartingh, servito da Joao.

Nella ripresa il Lecco resta in partita per pochi minuti, poi cade sotto i colpi del 360GG. Al 3′ spunto di Scarpetta, respinto a due passi dalla linea da un avversario. Passano pochi secondi e, su un pallone perso da Garcia Rubio, Murroni firma in contropiede il 4° gol ospite. 1′ dopo errore anche di Hartingh e Munoz da fuori area insacca l’1-5. Il Lecco prova il portiere di movimento, il 360GG non ne approfitta in due occasioni, ma al 10′ e al 15′ Quintairos porta il match sull’1-7, poi Sanchez in contropiede firma la sua prima doppietta in bluceleste. Una punizione di Quintairos vale il 2-8 al 16′, ma la gara ormai non ha più nulla da dire.