Calcio a 5. Il Lecco espugna il Palaconi di Cagliari

Battuti i padroni di casa del Leonardo per 4 a 3

Blucelesti sempre più vicini alla zona Play Off

CAGLIARI – Il Lecco Calcio a 5 batte il Leonardo 4-3 in rimonta al Palaconi di Cagliari e si porta a un solo punto dai rivali di giornata, quinti in classifica con una gara giocata in più, avvicinando sempre più la zona playoff. Partita, come di consueto, dalle mille emozioni quella odierna valida per la 6^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite, decisa dalle doppietta di capitan Hartingh e Kullani e dagli interventi di un ottimo Posca tra i pali. Vittoria dedicata allo sfortunato Antonio De Donato: per lui rottura del crociato e stagione purtroppo finita in anticipo.

La cronaca. La prima conclusione, dopo 40″, è di Hartingh dalla sinistra, ma centrale. Al 3′ gran giocata di Siddi che salta anche Gattarelli e insacca a porta vuota il vantaggio locale. Lecco a un passo dal pareggio al 5′ con Ferri dalla destra, ma Cossu respinge. La gara è equilibrata ed entrambe le squadre faticano a trovare spazi per andare pericolosamente al tiro. Il Lecco ci prova con Mattaboni, conclusione debole tra le mani di Cossu, ed Espindola, palla alta da fuori area. All’11’ Hartingh pesca Espindola davanti alla porta, ma Cossu è lì e respinge. Passa 1′ e Gattarelli tocca di mano fuori dall’area venendo così espulso e lasciando la difesa dei pali blucelesti a Posca, subito infilato dalla punizione di Acco del 2-0. Al 13′ Rivella sfiora il palo, mentre la sua conclusione dalla destra 2′ dopo finisce lontana dalla porta. Al 16′ intelligente sponda di Valdes per Hartingh che con una botta dal limite infila il 2-1. Subito dopo Kullani commette il sesto fallo lecchese regalando un tiro libero ai sardi, ma Posca è bravissimo a mettere in angolo il tentativo di trasformazione di Guti. Dalla parte opposta pallonetto alto di Guina solo davanti a Cossu, poi Hartingh calcia a lato su rimessa di Espindola dalla destra.

La ripresa entra nel vivo al 2′ con la botta di Kullani dalla destra, messa in angolo da un avversario. Passa 1′ ed Ennas sulla destra firma il 3-1 sull’uscita di Posca. Immediata reazione bluceleste e rasoterra di Kullani da fuori area per il 3-2. Posca è attento sulla conclusione di Pusceddu dalla sinistra. Al 5′ palo del Leonardo, poi Ferri costringe Cossu alla deviazione in angolo, bravissimo anche subito dopo sull’esterno al volo di Guina. All’8′ triangolo volante tra Guina e Hartingh con salvataggio di Cossu sul capitano bluceleste a tu per tu. Passa 1′ e lo stesso Hartingh insacca il 3 pari sulla sinistra, con palla tra le gambe di Cossu. A spingere sono i blucelesti ed Espindola va a pochi centimetri dal vantaggio con una incursione centrale. Vantaggio che arriva al 12′ con lo spunto di Kullani sulla sinistra che vale il 3-4. Un miracolo di Cossu nega il +2 ad Hartingh, mentre al 16′ Ferri a porta vuota manca clamorosamente la rete, imitato subito dopo da un avversario davanti alla porta di Posca, poi bravo a distendersi sulla conclusione di Siddi da fuori area. Guti si mangia il 4 pari calciando fuori davanti a Posca. A 1’26” dal termine, fallo di Guina in attacco e tiro libero per il Leonardo. Sul dischetto va Asquer che centra il palo. Nel finale portiere di movimento dei sardi e palo a porta vuota di Espindola dalla distanza. A 7″ dalla fine Posca salva i 3 punti con un intervento decisivo che spegne i sogni di rimonta avversari. Finisce 4-3 e il Lecco è sempre più vicino alla zona playoff.

LEONARDO-LECCO 3-4

LEONARDO: Cossu, Ennas (1), Guti, Siddi (1), Acco (1), Sedda, Pusceddu, Tidu, Idda, Demurtas, Asquer, Monti. All. Petruso.

LECCO: Gattarelli, Hartingh (2), Guina, Mattaboni, Espindola, Valdes, Ferri, Rivella, Panzeri, E.Moratelli, Posca, Kullani (2). All. M.Moratelli.

ARBITRI: Onesti di Pescara e Barbato di Castellamare di Stabia.

Espulso: Gattarelli (L) 12’pt.