Calcio a 5. Il Lecco fermato sul 2-2 dai toscani dell’Atlante Grosseto

Inizia con un pareggio casalingo il 2026 dei blucelesti

Prima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite

LECCO – Inizia con un pareggio casalingo per 2-2 il 2026 del Lecco, fermato al PalaTaurus dall’Atlante Grosseto nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. Toscani in vantaggio 0-1 all’intervallo, poi la splendida doppietta di Seferi ribalta tutto, ma gli ospiti riportano la gara in parità schierando il portiere di movimento.

Prime fasi di studio da ambo le parti e la prima conclusione pericolosa è di Rocha dalla sinistra al 5′, messa in angolo da Yaghoubian. Pulcini è attento su Pannaccione e l’ex di turno Yamoul, mentre al 9′ i colpi di testa di Anderson Zoi da una parte e Mariani dall’altra non vanno a buon fine. Al 10′ rosso diretto per Lucho dopo un intervento su Mariani e, sfruttando l’uomo in più, il Grosseto sblocca il risultato con Jodas. Tornati cinque contro cinque, il Lecco spinge alla ricerca del pareggio, sfiorandolo con Rocha, Rosati e due volte Borolo. Proprio l’ex Mgm, all’esordio in bluceleste, è protagonista nell’ultimo minuto di gioco, prima centrando la traversa, poi disinnescando un pericoloso contropiede di Telesca.

La ripresa si apre con il Lecco in avanti e a segno al 4′ con la splendida conclusione da fuori di Seferi. Passano pochi secondi e una gomitata su Alciati costa il rosso a Yamoul. Con l’uomo in più, è ancora Seferi a trovare il gol e ribaltare il risultato. I toscani provano a farsi vivi in avanti, ma Pulcini si oppone con efficacia. Al 16′ il Grosseto gioca la carta del portiere di movimento e viene premiato da un diagonale rasoterra dalla destra di Schettino che sorprende la difesa di casa. Entrambe le squadre sfiorano a più riprese il gol vittoria, in particolar modo negli ultimi secondi con Pannaccione e Anderson Zoi, ma il risultato non cambia più.

LECCO-ATLANTE GROSSETO 2-2

LECCO: Pulcini, Lucho, Seferi (2), Tortorella, Anderson Zoi; G.Arengi, Rosati, Alciati, Rocha, Borolo, Rubinacci, Masini. All. Moura.

ATLANTE GROSSETO: Yaghoubian, V.Pannaccione, Schettino (1), Mariani, Gianneschi; Chisci, Jodas (1), L.Pannaccione, Garcia, Telesca, Mesa, Yamoul. All. Olanda.

Arbitri: Desogus di Carbonia e Colombo di Modena.

Espulsi: Lucho (L) 10’pt, Yamoul (G) 4’st.