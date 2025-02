Calcio a 5. Il Lecco pareggia 2-2 contro Saints Milano

Sesta giornata di ritorno di Serie A2 Élite

Il palo finale di Guina sfiora la vittoria

LECCO – La sfida tra Lecco e Saints Milano, valida per la 6^ giornata di ritorno di Serie A2 Élite, si conclude in parità sul 2-2. Nonostante una formazione bluceleste ampiamente rimaneggiata, i ragazzi di Lecco riescono a rimontare lo svantaggio di due reti, accumulato dopo soli 13 minuti, e vanno vicinissimi alla vittoria, sfiorandola a 4 secondi dalla fine con un palo colpito da Guina su tiro libero. Sabato, alle 17, attende i lecchesi un’impegnativa trasferta contro lo Sporting Altamarca.

Nel primo tempo partono meglio gli ospiti, abili a sfruttare un errore bluceleste per portarsi in vantaggio al 4′ con Marco Peverini. Il Lecco fatica a farsi vedere in attacco, e al 13′ arriva il raddoppio di Caglio. La reazione dei ragazzi di mister Marcio Moratelli non si fa attendere: Panzeri accorcia le distanze su assist di Guina e la prima frazione si chiude sull’1-2 per gli ospiti.

Nella ripresa, è il Lecco a fare la partita, con tiri pericolosi di Pires e Panzeri, mentre dall’altra parte Pulcini è attento sui contropiedi di Caglio e Tato. Al 10′, bella azione di Guina, conclusa con un rasoterra da fuori di Rocha, che Volonteri respinge con il piede. Al 13′, un tocco di mano in area di Marco Peverini su tiro di Guina provoca un rigore che lo stesso Guina trasforma per il 2-2.

Nel finale, il Lecco spinge con il portiere di movimento e ottiene un tiro libero calciato da Guina, che colpisce il palo a 4 secondi dalla fine. Volonteri si fa trovare pronto sul successivo tentativo di Panzeri, mantenendo il risultato in parità.

LECCO-SAINTS MILANO 2-2

LECCO: Pulcini, Guina (1), E.Moratelli, Mattaboni, Pires; Di Tomaso, Rubinacci, De Donato, Mareska, Rocha, Panzeri (1), Arengi. All. M.Moratelli.

SAINTS MILANO: Volonteri, M.Peverini (1), Caglio (1), L.Peverini, Tato; Laurora, Perego, Milani, Pozzi, Iacobuzio, Osni Garcia, Mauri. All. Sau.

Arbitri: Lattanzio di Collegno e Krupic di Brescia.