Calcio a 5. Il Lecco perde 2-1 contro CFM Futsal

Partita valida per la decima giornata di ritorno del girone A di Seria A2 Élite

Ottima prestazione del giovanissimo Arengi (classe 2007)

LECCO – Per il Lecco Calcio a 5, il 2025 si rivela fatale, con il CFM Futsal che si impone 2-1 sui blucelesti nella gara valida per la decima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite.

La partita è stata combattuta ed equilibrata, con i blucelesti che, dopo essere andati sotto, hanno sprecato diverse opportunità da gol. Nonostante ciò, sono riusciti a pareggiare grazie alla prima rete in categoria del giovanissimo Arengi (classe 2007), ma nel finale sono stati puniti da Ortisi, che con un gol decisivo regala i 3 punti al CFM.

La cronaca offre numerosi spunti interessanti, con i momenti salienti che vedono Politano protagonista: prima salva su Hartingh, poi su Mattaboni e due volte su Panzeri nei primi 4 minuti. Per gli ospiti, Ortisi prova un pallonetto in contropiede, ma la palla sfiora di poco il palo.

Tra il 10′ e il 14′, Panzeri ci prova due volte, seguito da Tortorella e Pires nella stessa azione, ma entrambi calciando addosso al portiere in uscita. Pulcini compie un intervento impeccabile su Ricci al 13′, mentre al 15′ viene punito da Da Silva, che sfrutta un assist di Boaventura dalla sinistra.

Passa appena un minuto e Politano si supera, respingendo di piede una conclusione di Moratelli destinata all’angolino. Al 17′, Ortisi spreca una grande occasione per il raddoppio a pochi passi dalla porta, mentre Hartingh, dalla sinistra, manda fuori di poco.

La ripresa inizia con Pulcini decisivo in uscita sul contropiede di Da Silva. Moratelli richiama ancora Politano, poi Pires colpisce il palo e sulla respinta Rocha calcia fuori di poco. Il Lecco spinge, ma rischia sulla giocata di Ortisi, che mette a sedere Pulcini per poi calciare clamorosamente a lato.

Al 10′ è fondamentale la scivolata di De Donato su Ortisi, e appena un minuto dopo arriva il meritato pareggio lecchese con Arengi, bravo a insaccare un tiro dalla sinistra di Hartingh deviato da un avversario. Grande gioia per il numero 20 bluceleste, e il Lecco continua a cercare la vittoria, come dimostra l’ingresso di Panzeri come portiere di movimento.

Politano è decisivo su Tortorella, mentre Pulcini si supera due volte su Ricci. Al 18′ Ortisi scambia con Boaventura e questa volta va a segno per il definitivo 2-1. Tuttavia, a pochi secondi dalla fine, Guina sfiora il pareggio con un pallonetto che termina di poco a lato.

LECCO-CDM FUTSAL 1-2

LECCO: Pulcini, Hartingh, Mattaboni, Guina, Tortorella; Di Tomaso, E.Moratelli, De Donato, Pires, Panzeri, Rocha, Arengi (1). All. M.Moratelli.

CDM FUTSAL: Politano, Ortisi (1), Boaventura, Da Silva (1), Schettino; Zatsuga, Avellano, Pagliarulo, Bevegni, Parodi, Zanello, Ricci. All. De Jesus.

Arbitri: Calì di Caltanissetta e Tasca di Treviso.