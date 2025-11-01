Calcio a 5. Il Lecco ribalta l’Olimpia Regium 4-3 e vola al secondo posto

Sabato pomeriggio a Reggio Emilia i blucelesti vincono 4-3

Show di Gabriel Rocha, decisivo con tre gol. Anderson Zoi chiude la rimonta al 18’. Per Moura è la quarta vittoria in sei partite

REGGIO EMILIA – Una rimonta di cuore e carattere sul parquet di Reggio Emilia. L’Olimpia Regium si illude, il Lecco ribalta tutto e si prende tre punti pesantissimi: finisce 4-3 nella 6^ giornata del girone A di Serie A2 Élite di Calcio a 5, con i blucelesti che salgono al secondo posto solitario, a una sola lunghezza dalla capolista Maccan Prata.

Sabato pomeriggio, al palazzetto emiliano, il primo tempo sembrava indirizzare la sfida dalla parte dei padroni di casa, avanti 3-1 all’intervallo. Ma la formazione di mister Moura, nonostante le difficoltà e le due espulsioni dei portieri Pulcini e Marchese, ha costruito una reazione da squadra vera, meritando il successo finale.

La gara si accende subito: dopo appena due minuti Ruggiero sorprende Pulcini dalla distanza e porta avanti i locali. La risposta lecchese è immediata, con Lucho e Anderson Zoi vicini al pari e Alciati che di testa sfiora il bersaglio. Il gol del meritato 1-1 arriva al 5’ con Rocha, che dalla sinistra firma il primo squillo della sua giornata da protagonista. La sfida cambia al 10’ del primo tempo: Pulcini tocca con la mano fuori area e viene espulso, costringendo Marchese a entrare tra i pali. L’Olimpia non sfrutta l’uomo in più, ma al 16’ Mazzariol trova comunque il nuovo vantaggio in acrobazia, imitato poco dopo da Edinho con un colpo sotto che vale il 3-1. Nel finale di frazione il Lecco spinge e crea tre occasioni con Anderson Zoi, Lucho e due tentativi di Seferi, ma senza fortuna.

La ripresa è un assalto bluceleste. Fatjon apre le ostilità, poi Lucho e Djelveh chiamano in causa la difesa emiliana. Al 5’ Rocha accorcia sfruttando una rimessa laterale, appena sessanta secondi più tardi lo stesso classe 2007 approfitta di un’uscita avventurosa di Piccioni e insacca il 3-3 a porta sguarnita. Il Lecco insiste: palo di Alciati, destro alto di Anderson Zoi, punizione velenosa di Djelveh. Marchese tiene in vita i suoi opponendosi a Ruggiero, poi Rocha sfiora anche il poker, per due volte.

Al 15’ nuovo episodio chiave: Marchese atterra Ruggiero in area, seconda espulsione per il Lecco e rigore. Tra i pali va Gabriele Arengi, che con sangue freddo respinge il tiro di Aieta. L’Olimpia prova ad approfittarne, ma i blucelesti reggono l’inferiorità e tornano a 5 contro 5 ancora in partita. Il gol decisivo arriva al 18’: un’autentica prodezza di Anderson Zoi dalla distanza, che piega le mani a Piccioni e completa la rimonta. Tentativo finale con il portiere di movimento per i padroni di casa, ma senza esito.

Per il Lecco è la quarta vittoria in sei partite, un successo costruito con personalità e talento. Mattatore assoluto Gabriel Rocha, classe 2007, autore di una tripletta che pesa quanto una dichiarazione di maturità tecnica e caratteriale. A fine gara, nell’ambiente bluceleste si respira orgoglio per una squadra capace di reagire alle avversità e di «essere più forte anche della malasorte», come si dice negli spogliatoi dopo le grandi imprese.

Una domenica che profuma d’alta classifica: il viaggio del Lecco continua, con la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.

TABELLINO

OLIMPIA REGIUM-LECCO 3-4

OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Mazzariol (1), V.Halitjaha, Edinho (1), Aieta; F.Halitjaha, Ruggiero (1), Mereu, Montanari, Da Silva, Lissi, Panico. All. Margini.

LECCO: Pulcini, Rocha (3), Lucho, Seferi, Tortorella; Djelveh, Marchese, G.Arengi, Rubinacci, Seferi, Alcati, Masini, Anderson Zoi (1). All. Moura. Arbitri: D’Addato di Barletta, De Candia di Molfetta.