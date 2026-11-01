Calcio a 5, il Lecco rimonta tre gol ad Asti: spettacolare 4-4 contro l’Orange

Sotto 3-0 all’intervallo, i blucelesti reagiscono nella ripresa e conquistano un punto prezioso

Decisiva la doppietta di Rafinha, a segno per il pareggio a poco più di un minuto dalla fine

LECCO – Una rimonta di carattere, quattro gol nella ripresa e un pareggio conquistato a poco più di un minuto dalla sirena. Il Lecco Calcio a 5 esce dal campo dell’Orange Asti con un 4-4 al termine di una partita dai due volti, valida per la settima giornata del girone A di Serie A2 Élite. Sotto di tre reti all’intervallo, i blucelesti di mister Darci Foletto cambiano passo nella seconda frazione, recuperano lo svantaggio e centrano il terzo risultato utile consecutivo.

Un punto che premia soprattutto la reazione del Lecco, capace di non arrendersi nemmeno dopo il quarto gol piemontese. A trascinare la rimonta sono Rafinha, autore di una doppietta, Perazzetta e De Felice, quest’ultimo protagonista anche con due assist.

L’avvio è vivace, con il Lecco subito pericoloso. Dopo appena 36 secondi Perazzetta si presenta davanti ad Amico, che riesce a respingere la conclusione. Anche Tortorella prova a sorprendere il portiere piemontese, senza trovare il vantaggio. L’Orange risponde con Itria, che impegna Manservigi, prima di sbloccare il risultato all’8′. Su una rimessa in gioco, De Felice serve involontariamente Piazza, che ne approfitta e firma l’1-0.

Il Lecco prova a reagire, ma i padroni di casa si dimostrano particolarmente concreti. Dopo un palo colpito da Ghouati, al 12′ Montauro raddoppia, finalizzando un contropiede nato da un pallone perso dai blucelesti a metà campo. Passa meno di un minuto e arriva anche il tris: Piazza, servito da Itria, trova il 3-0 da distanza ravvicinata, mettendo ulteriormente in salita la partita degli ospiti.

La squadra di Foletto non rinuncia ad attaccare e costruisce diverse opportunità per accorciare le distanze. Rubinacci calcia di poco alto, mentre Rocha trova prima la risposta di Amico e poi la traversa. Dall’altra parte Manservigi evita un passivo più pesante con un doppio intervento su Piazza. Prima dell’intervallo è ancora il Lecco a sfiorare il gol, con De Felice che colpisce la traversa, ma le squadre rientrano negli spogliatoi sul 3-0.

Al rientro in campo cambia completamente l’andamento della gara. Il Lecco prende in mano il gioco, alza il ritmo e utilizza anche il portiere di movimento per aumentare la pressione offensiva. La prima rete arriva al 4′, quando Perazzetta si accentra dalla destra e trova la conclusione vincente che riaccende le speranze blucelesti.

L’Orange prova a rallentare il ritmo, ricorrendo a sua volta al portiere di movimento in fase di possesso. Il Lecco continua però a creare occasioni: Rafinha sfiora l’incrocio dei pali e Rocha impegna nuovamente Amico.

Nel momento migliore degli ospiti arriva il quarto gol piemontese. Ghouati, approfittando della porta sguarnita, segna dalla propria metà campo e porta il risultato sul 4-1. Poco dopo lo stesso giocatore colpisce anche un palo. La squadra di Foletto, tuttavia, non si disunisce. I blucelesti tornano ad attaccare con insistenza, trovando sulla propria strada un Amico particolarmente efficace, decisivo sulle conclusioni di Rafinha, Tortorella e Perazzetta.

Al 15′ arriva finalmente il 4-2 firmato da Rafinha, bravo a sfruttare un preciso servizio di De Felice sul secondo palo. Due minuti più tardi è proprio De Felice, con una potente conclusione dalla distanza, a riaprire definitivamente la sfida.

Il Lecco ci crede fino all’ultimo. Mouhassine va vicino al pareggio, Rafinha colpisce un altro palo e la pressione bluceleste viene premiata quando mancano appena 1 minuto e 13 secondi alla conclusione: ancora De Felice serve Rafinha, che trova il gol del definitivo 4-4. Una rimonta meritata per quanto costruito nella ripresa, che consente al Lecco di tornare da Asti con un punto e dare continuità ai risultati delle ultime settimane.

Il campionato osserverà un turno di pausa nel prossimo fine settimana. Il Lecco tornerà in campo sabato 14 novembre, quando ospiterà l’MGM 2000 di Morbegno per l’ottava giornata del girone A di Serie A2 Élite. Un appuntamento nel quale i blucelesti cercheranno di proseguire la serie positiva, forti della reazione mostrata sul campo dell’Orange Asti.

Il tabellino

ORANGE ASTI – LECCO 4-4

Marcatori Orange Asti: Piazza (2), Montauro, Ghouati.

Marcatori Lecco: Rafinha (2), Perazzetta, De Felice.

Orange Asti: N. Amico, Vitellaro, Ghouati, Montauro, Caracciolo; Cesari, Merlo, G. Amico, Cavallo, Angelino, Piazza, Itria. Allenatore: Patanè.

Lecco: Manservigi, De Felice, Tortorella, Rafinha, Perazzetta; Malatesta, Vitinho, Rubinacci, Mouhassine, Rocha, Verducci, Lobosco. Allenatore: Foletto.

Arbitri: Soligo di Castelfranco Veneto e D’Addato di Barletta.