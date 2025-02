Calcio a 5. Il Lecco torna alla vittoria e conquista tre punti contro Verona

La partita si conclude 1 a 0

Il Lecco rilancia le sue ambizioni playoff

LECCO – Nella serata di San Valentino, il Lecco si impone 1-0 sull’Olimpia Verona al PalaTaurus, conquistando una vittoria che mancava da quasi due mesi. È la quarta giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite, e a decidere il match è il gol di Mattaboni all’8′ del secondo tempo. Il numero 21 bluceleste è stato assolutamente il migliore in campo, non solo per la rete segnata, ma anche per l’ottima prestazione complessiva.

Tre punti preziosi per il Lecco, che chiudono un avvio di 2025 difficile e rilanciano le ambizioni di playoff. Da segnalare, da una parte, le assenze di Pires per squalifica e di Enzo Moratelli per infortunio, mentre il Verona deve fare a meno, sempre per squalifica, di Lukaian ed Epp.

Nel primo tempo è il Lecco a fare la partita, con le occasioni più pericolose nei primi minuti tutte firmate da De Donato, al 5′ e all’8′, in entrambe le situazioni partendo dalla sinistra. Dall’altra parte, Pulcini si fa trovare pronto su Guandaline e Buonanno. Al 10′ il Lecco è ad un passo dal gol: Mattaboni serve Panzeri, il cui diagonale dalla destra viene respinto da Massafra, e poi Mattaboni non riesce a centrare la porta da ottima posizione.

A causa di un infortunio, Pulcini lascia il campo, sostituito da Di Tomaso, che si fa subito protagonista al 11′ con un intervento decisivo su Portinari. Guina al 13′, Panzeri poco dopo e Mattaboni al 17′, su schema da punizione, impegnano Massafra, ma il punteggio resta fermo.

La prima azione della ripresa è degli ospiti, ma ben presto la partita si trasforma in un assedio bluceleste nella metà campo veronese, con le conclusioni di Mattaboni e Hartingh che sfiorano il gol senza concretizzarsi. Al 7′, il Verona risponde con una grande giocata sulla destra di Frigerio, il cui diagonale termina di poco a lato.

Un minuto dopo, Mattaboni riceve da De Donato, si accentra e con un potente tiro da fuori area sigla l’1-0. Il Verona prova a reagire, ma Di Tomaso si fa trovare pronto, gestendo la situazione con tranquillità. Al 14′, Mattaboni costringe Massafra a uscire tempestivamente, ma il portiere veronese commette un errore nell’appoggiare il pallone a un compagno; ancora una volta Mattaboni si presenta a porta vuota, ma calcia alto. Negli ultimi tre minuti, gli ospiti optano per il portiere di movimento, senza però riuscire a trovare la via del gol.

LECCO-OLIMPIA VERONA 1-0

LECCO: Pulcini, Guina, Mattaboni (1), Tortorella, Hartingh; Di Tomaso, De Donato, Panzeri, Rocha, Arenghi, Mareska, Rubinacci. All. M.Moratelli.

OLIMPIA VERONA: Massafra, Guandaline, Frigerio, Buonanno, Baldo; Lalopa, Calabrese, Portinari, Fahmi, Bortolotto, Battistello. All. Castagna.

Arbitri: Sfilio di Acireale e Giannelli di Bari.