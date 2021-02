I blucelesti di coach Parrilla si sono imposti per 18 a 1

Prossima partita ancora in trasferta a Milano contro il San Carlo Sport

CORNAREDO – Seconda giornata di campionato per il girone C dell’Under 19 Nazionale di Calcio a 5 e secondo largo successo per il Lecco di mister Pablo Parrilla. A Cornaredo, in casa del Futsei Milano, i blucelesti hanno la meglio per 18-1 e salgono a quota 6 punti in classifica.

Lecco subito padrone del campo e capace dopo pochi secondi di sbloccare il risultato con Mentasti. Immediato il raddoppio e nel giro di due minuti i blucelesti centrano anche un palo e una traversa. Il Lecco domina la prima frazione di gioco, pur incappando in alcuni falli ingenui e concedendo anche un tiro libero agli avversari sul 7-0, calciato però sul palo da un giocatore di casa. Nella ripresa la musica non cambia e alla fine il tabellone recita un altisonante 18-1 per gli ospiti.

Nel tabellino marcatori troviamo le 4 reti a testa firmate da Riccardi, Ferraro, Bianco e Matias Parrilla, alle quali si aggiungono le marcature singole di Pizzera e Mentasti.

Lecco a punteggio pieno quindi e testa rivolta ora alla terza giornata che domenica mattina vedrà Ferraro e compagni di scena a Milano sul campo del San Carlo Sport.