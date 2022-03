Calcio a 5, il Lecco under 19 vince 6-1 contro lo Sports Team: è la 16esima vittoria

Nuova vittoria per la formazione Under 19 del Lecco

Il 4-1 è merito di Parrilla, poi sono Cotrufo e Mentasti a chiudere definitivamente i conti

LECCO – Nella gara di venerdì sera (25 marzo), valida per la 7^ giornata di ritorno del girone B del Campionato Nazionale di categoria, i ragazzi di mister Pablo Parrilla si sono imposti per 6-1 sul campo dello Sports Team. Sedicesima vittoria in altrettante gare disputate per i blucelesti, sempre saldamente al comando della classifica a punteggio pieno e a un passo dalla matematica vittorie del girone.

Buona prestazione per il Lecco fin dai minuti iniziali, contro un avversario dotato di buona aggressività e un paio di elementi qualitativamente interessanti. Blucelesti subito in vantaggio dopo pochi secondi grazie a un’azione personale di Foti. Al 5′, in mischia, arriva il pareggio dei padroni di casa, ma subito dopo Silva ribadisce in rete da fuori area una respinta del portiere su conclusione di Mentasti. Lecco che amministra il gioco, mancando però in fase finale. Bravo Posca a sventare le poche conclusioni verso lo specchio della sua porta. Squadre all’intervallo sul 3-1 grazie al contropiede finalizzato da Matias Parrilla con un tocco sotto sull’uscita del portiere.

Divertente anche il secondo tempo, con entrambe le squadre al tiro in più occasioni. Il risultato resta invariato sino a 5′ dal termine, poi lo Sports Team prova la carta del portiere di movimento e il Lecco lo castiga. Il 4-1 è merito di Parrilla, poi sono Cotrufo e Mentasti a chiudere definitivamente i conti.