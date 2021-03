Calcio a 5 Under 19: Sports Team-Lecco 3-4

I blucelesti chiudono con la vittoria il girone di andata

LECCO – Si è chiusa ieri sera l’andata del girone C del Campionato Nazionale Under 19 e il Lecco, espugnando 4-3 il campo dello Sports Team, arriva al giro di boa a punteggio pieno, capolista solitaria con 6 punti di vantaggio sulla coppia di inseguitori composta da Saints Pagnano e San Carlo. A Verano Brianza, contro il fanalino di coda del girone, i blucelesti di mister Pablo Parrilla soffrono più del previsto, ma alla fine tornano a casa con i 3 punti in palio.

Primo tempo chiuso in vantaggio di due reti dal Lecco, con Ferraro a sbloccare il risultato al 2′ e Riccardi a firmare il raddoppio sfruttando la superiorità numerica dovuta all’espulsione del portiere locale per aver toccato la palla di mano fuori dall’area. Nella ripresa i blucelesti allungano con Bianco e sullo 0-3 la gara sembra chiusa.

I brianzoli però non hanno alcuna intenzione di arrendersi e riaprono il match sul 2-3 grazie anche ai diversi errori sotto porta degli ospiti. Mentasti su punizione riporta i suoi a +2 sul 2-4 al 17′, rendendo così inutile l’ultimo gol di serata firmata dallo Sports Team, bravo comunque a crederci sino alla fine.

Finale quindi di 4-3 per il Lecco, che tornerà in campo domenica mattina per disputare la prima gara interna di questo campionato ospitando al Palataurus il Pavia.