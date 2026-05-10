Calcio a 5. Il Lecco vince e vola alla semifinale playoff

I blucelesti sono riusciti a ribaltare la situazione nella gara di ritorno dei quarti

Successo con un perentorio 7-2 contro l’Olimpia Regium

LECCO – Il Lecco si aggiudica la gara di ritorno dei quarti di finale playoff contro l’Olimpia Regium per 7-2 e vola in semifinale! Blucelesti chiamati a ribaltare la sconfitta per 2-1 maturata nella gara di andata e missione pienamente compiuta grazie a una prestazione maiuscola, trovando quei gol che erano mancati sei giorni prima a Reggio Emilia. Ora testa alla semifinale, affrontando o l’Mgm 2000 di Morbegno o il Cesena.

Pronti via e Anderson Zoi devia sul palo una conclusione di Alciati, poi Piccioni mette in angolo su Seferi. A sbloccare il risultato è capitan Tortorella all’8’, insaccando dopo un primo tentativo respinto e premiando così un’invenzione di Arengi sulla sinistra. Piccioni nega il raddoppio con il petto ad Alciati a tu per tu, ma nulla può all’11’ sull’ottimo controllo di Borolo, che addomestica un rilancio di Pulcini, si gira e insacca il 2-0. L’Olimpia Regium non tira mai in porta nel primo tempo e al 16’ un colpo da biliardo di Alciati, accentrandosi dalla sinistra, vale il 3-0, con Seferi a un passo dal poker poco prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con una splendida giocata di Alciati che salta un avversario e centra il palo dalla sinistra. Al 3’ arriva il primo pericolo per Pulcini, bravo a respingere su Mazzariol. Immediata reazione bluceleste con Alciati che pesca Seferi, bravissimo a strappare gli applausi di tutto il PalaTaurus con un splendido pallonetto che si infila in porta per il 4-0. Gli ospiti, a 13’54” dalla fine, provano Edinho portiere di movimento e vengono premiati con la rete proprio del loro capitano per il 4-1. È però un fuoco di paglia e lo scatenato Borolo firma altre due reti nel giro di mezzo minuto. Il primo di tacco su palla servitagli da Lucho su corner di Alciati, il secondo a porta vuota con gli ospiti in avanti con 5 giocatori. Al 12’ c’è gloria anche per Rocha, che finalizza uno splendido contropiede firmando il 7-1. Nel finale Mazzariol insacca il 7-2 e spazio poi alla festa bluceleste.

LECCO-OLIMPIA REGIUM 7-2

LECCO: Pulcini, Lucho, Seferi (1), Alciati (1), Anderson Zoi; G.Arengi, Rubinacci, Rocha (1), Borolo (3), Rosati, Tortorella (1), A.Arengi. All. Moura.

OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Mazzariol (1), Edinho (1), Valtin, Vissoto; Montanari, Mereu, Fation, Panico, Santoro, Bruciati, Issi. All. Margini.

Arbitri: Colombin di Bassano del Grappa e Di Donato di Merano.