Calcio a 5. Lecco batte Cesena 5-1 e vola in testa alla A2 Élite

Tripletta di Seferi e doppietta di Alciati decidono il match

Prestazione convincente per la squadra di Davide Moura

LECCO – Il Lecco espugna con autorità il campo del Cesena imponendosi 5-1 nell’anticipo della seconda giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite e, in attesa del match del Petrarca, sale da solo al comando della classifica. Una prestazione convincente per la formazione guidata da Davide Moura, che riscatta la sconfitta dell’andata e conquista la prima vittoria del 2026.

L’avvio di gara è intenso, con il Cesena subito pericoloso ma attento Pulcini, decisivo in più occasioni. Il Lecco risponde con ordine e qualità, costruendo diverse occasioni e crescendo progressivamente nel gioco. Il vantaggio arriva al 10’, quando Alciati è il più rapido a ribadire in rete una respinta del portiere. I padroni di casa trovano il pareggio, ma la reazione bluceleste è immediata: nel finale di primo tempo un rapido contropiede porta al 2-1 firmato da Seferi, che chiude avanti la prima frazione.

In avvio di ripresa il Lecco continua a spingere e trova il 3-1 ancora con Seferi, abile nel tap-in vincente. Il Cesena prova a rimanere in partita, ma la solidità difensiva e le parate di Pulcini respingono ogni tentativo. Nel finale, con i romagnoli schierati con il portiere di movimento, i blucelesti colpiscono in ripartenza: Seferi completa la tripletta e Alciati firma la doppietta personale, fissando il risultato sul definitivo 5-1.

Un successo netto che conferma il buon momento del Lecco, capace di imporsi su un campo difficile e di portarsi, almeno per una notte, in vetta alla classifica.