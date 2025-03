Calcio a 5. Lecco battuto di misura in casa dal Leonardo

Il gol di Monti al 9′ della ripresa condanna i blucelesti

Partita condizionata dalle assenze pesanti per i padroni di casa che hanno dovuto fare a meno di Guina, Moratelli e Tortorella

LECCO – Il Lecco incassa una sconfitta di misura al PalaRogeno contro il Leonardo nel recupero dell’8^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. Un 1-0 che pesa, non solo per la classifica, ma anche per il momento delicato che sta attraversando la squadra bluceleste. A decidere il match è la rete siglata al 9’ della ripresa da Monti, bravo a infilare Pulcini in contropiede.

Una partita condizionata dalle assenze pesanti per i padroni di casa, che hanno dovuto fare a meno di Guina, squalificato, di Enzo Moratelli, convocato con l’Italia Under 19, e di Tortorella, fermo ai box per infortunio. Un trio difficile da rimpiazzare, come dimostra il cammino del Lecco in questo 2025, avaro di soddisfazioni: una sola vittoria dall’inizio dell’anno.

E dire che la gara era iniziata nel migliore dei modi per i blucelesti, che già nei primi due minuti avevano sfiorato il gol con De Donato, il cui tiro si è stampato sul palo, e con Pires, fermato dalla traversa. La spinta iniziale si è però infranta contro un Leonardo attento, con Erbì protagonista tra i pali. Il portiere ospite è stato decisivo al 6’ su De Donato e al 15’ su un tiro a giro di Panzeri, oltre a neutralizzare un diagonale insidioso di Hartingh al 17’. Sul fronte opposto, i sardi hanno risposto con un pallonetto di Piccioni finito fuori di poco all’8’ e con una conclusione centrale di Mattaboni al 12’.

Nella ripresa, il copione non cambia. Il Lecco attacca, il Leonardo si difende con ordine e cerca di colpire in ripartenza. Dopo una deviazione in angolo di Pulcini su Acco e un’occasione sfumata da Arengi, gli ospiti colpiscono con Monti, che al 9’ trova il pertugio giusto per battere Pulcini con un preciso rasoterra tra le gambe del portiere. Il Lecco tenta il tutto per tutto riversandosi nella metà campo avversaria, ma Erbì continua a essere un muro invalicabile, salvando su De Donato e Hartingh. Nel finale, mister Moratelli prova a giocarsi la carta del portiere di movimento, ma il risultato non cambia: i tre punti volano in Sardegna, lasciando il Lecco a leccarsi le ferite.

Per i blucelesti, la strada verso la risalita si fa sempre più complicata. La speranza è che il ritorno degli assenti possa restituire slancio a una squadra che, nel 2025, fatica a ritrovare la via della vittoria.

TABELLINO

LECCO-LEONARDO 0-1

LECCO: Pulcini, Mattaboni, Hartingh, De Donato, Pires; Di Tomaso, Panzeri, Arengi, Rocha, Mareska, Rubinacci, Moutri. All. M.Moratelli.

LEONARDO: Erbì, Garcia, Monti (1), Ennas, Atzeni; Sedda, Idda, Acco, Demurtas, Piccioni, Pusceddu, Cossu. All. Petruso.

Arbitri: Mella di Roma1 e Prisco di Lecce.