Calcio a 5. Lecco, che occasioni! Finisce 1-1 contro l’Aosta

Sfida al Palataurs dominata ma mai chiusa dai blucelesti

Tante le possibilità di potarsi in vantaggio sia nel primo che nel secondo tempo, respinte dal portiere avversario Sterrantino, autore di un’ottima prestazione

LECCO – Una miriade di occasioni da rete, alcune clamorose, non sono bastate al Calcio a 5 Lecco per conquistare la vittoria contro l’Aosta. Nel match valido per la 10° giornata di andata del girone A di Serie A2, i blucelesti hanno dominato ma non capitalizzato: al fischio finale è 1-1 sul tabellone tra le due sfidanti.

Con il pareggio al Palataurus di ieri, sabato 19 novembre, il Lecco è a quota tre gare di fila senza vittorie. Un primo tempo che faceva ben sperare, con il pallone sempre tra i piedi dei padroni di casa che tirano in porta tre volte nei primi 2′ di gioco, al 5′ (Ferri) e al 9′ (Espindola), impegnando non poco il portiere ospite Sterrantino. Mattaboni sfiora la traversa all’11’, poi al 13′ Yamoul porta meritatamente avanti il Lecco dalla sinistra. Due minuti dopo Espindola tocca indietro corto per Ferri e Sterrantino alza in angolo. Lo stesso Espindola, su rilancio di Di Tomaso, si gira benissimo sfiorando l’eurogol. Passano pochi secondi e Tortorella in diagonale dalla sinistra va a un centimetro dal raddoppio. L’occasione più grossa al 18′, con Mattaboni che a due passi dalla porta non insacca un assist di Ferri dalla sinistra.

Anche durante la ripresa la musica non cambia, con un Lecco da applausi che però non riesce a concludere, anche a causa uno Sterrantino super in forma. Per due volte l’esterno della rete fa gridare al gol poi, al 13′, tre conclusioni in 10 secondi di Yamoul e Mattaboni non bastano per insaccare il più che meritato 2-0. Al 15′ discutibile secondo giallo a Yamoul che viene espulso dalla panchina dopo un cambio. Al 17′ De Lima, tecnico e giocatore ospite, si schiera come portiere di movimento e una conclusione da fuori di Paschoal sorprende Di Tomaso per l’incredibile 1-1. Nel finale è il Lecco a spingere con 5 elementi fuori dai pali, ma, dopo un brivido causato da Fea e una punizione dal limite di Ferri che impegna Sterrantino, la gara si chiude sull’1-1.