Quinta vittoria in campionato per mister Pablo Parrilla

Secondo 8-1 consecutivo per il Lecco Calcio a 5

BRESSO – Secondo 8-1 consecutivo per il Lecco Calcio a 5, che espugna il campo della Domus Bresso nella 7^ giornata di andata del girone A di Serie A2. Gara equilibrata nella prima frazione di gioco, poi, una volta trovato il raddoppio, il Lecco è diventato padrone del campo regalando reti a raffica ai tifosi accorsi nel PalaSport di Bruago di Molgora. Quinta vittoria in campionato per mister Pablo Parrilla e i suoi ragazzi, che possono ora concentrarsi sul big match di sabato, quando al Palataurus arriverà l’Olimpia Verona.

Primi squilli blucelesti con Espindola, al volo alto su corner di Hartingh, e Yamoul, con salvataggio di piede di Valentino. Al 6′ botta da fuori di Hartingh e palla sul palo. Dalla parte opposta bravo Di Tomaso su Sasso a tu per tu e su Rosa dalla distanza. All’11’ diagonale di Mattaboni dalla destra e Valentino mette in angolo. Passa 1 ‘ e Yamoul centra il palo a porta vuota. Il risultato si sblocca al 15′ con la conclusione dalla lunga distanza di Ferri che sorprende il portiere di casa.

A inizio ripresa occasione per la Domus con Sasso, per il Lecco conclusioni sul fondo di Espindola e Hartingh. Al 3′ arriva il raddoppio lecchese con Espindola, autore 3′ dopo anche del 3-0 su calcio di punizione dal limite. Dopo un palo di Di Tomaso dalla sua porta, al 7′ splendido scambio tra Ferri e Hartingh con 4-0 di quest’ultimo. La Domus prova il portiere di movimento e al 15’ viene punita da Sanchez, dopo che lo stesso numero 6 aveva colpito un palo. Rosa accorcia per i padroni di casa, Sanchez firma il 6-1 in scivolata su assist di Hartingh e Ferri insacca il 7-1. A chiudere i conti sull’8-1 è ancora capitan Hartingh con un meraviglioso tiro all’incrocio dalla sua area.