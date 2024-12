Calcio a 5. Lecco corsaro in quel di Campo Ligure vince 3 a 1

I blucelesti nel posticipo della 10^ giornata di Serie A2 Élite battono fuori casa il CDM Futsal per 3 a 1

CAMPO LIGURE – Il Lecco espugna Campo Ligure, battendo 3-1 il CDM Futsal, e raggiunge al 4° posto l’Elledì. Blucelesti impegnati in uno dei due positicpi della 10^ giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite e, proprio come contro il Pordenone nel turno precedente, capaci di rimontare lo svantaggio e conquistare i 3 punti in palio.

Partono meglio i padroni di casa, che schierano il portiere di movimento e al 4′ si portano in vantaggio con Boaventura su un errore in uscita dei blucelesti. Pochi secondi dopo Pulcini esce in chiusura su un avversario e lo travolge, venendo così espulso e lasciando spazio tra i pali a Di Tomaso. Nei 2′ in inferiorità numerica il Lecco tiene bene e, tornati 5 contro 5, inizia ad alzare il proprio baricentro. Il primo spunto offensivo porta la firma di Enzo Moratelli, ma Politano è attento. Tra i liguri, che puntano spesso su cinque elementi di movimento, il più pericoloso è Da Silva, ma al 19′ Hartingh va via sulla sinistra e mette dentro un pallone che Tortorella insacca per l’1-1 di metà gara.

Nella ripresa è il Lecco a iniziare con il piede sull’acceleratore. Tortorella calcia alto da ottima posizione, poi Politano respinge su Mattaboni. La sfida torna equilibrata, Di Tomaso salva due volte i suoi e poi Moragas calcia a lato da buona posizione. All’11’ Mattaboni insacca dopo una respinta di Politano su Moratelli e porta il Lecco in vantaggio. Passano pochi minuti e Guina impegna Politano, mentre Mattaboni colpisce la parte bassa della traversa con il pallone che rimbalza fuori dalla porta. Dalla parte opposta, da segnalare un paio di interventi decisivi di Di Tomaso e un palo colpito dai padroni di casa. Nell’ultimo minuto di gioco è Moratelli a chiudere i conti, insaccando di testa a porta vuota un rinvio di Di Tomaso. Finisce 3-1 e per il secondo anno consecutivo il Lecco espugna Campo Ligure.

TABELLINO

CDM FUTSAL-LECCO 1-3

CDM FUTSAL: Politano, Boaventura (1), Da Silva, Moragas, Zanello; Pagliarulo, Piccarreta, Avellano, Parodi, Rossini, D’Atri, Mandolesi. All. De Jesus.

LECCO: Pulcini, Tortorella (1), Guina, Hartingh, Mattaboni (1); Di Tomaso, Morelli, De Donato, E.Moratelli (1), Panzeri, Arengi, Pires (1). All. M.Moratelli.

Arbitri: Lattanzio di Collegno e Crescenzio di Apilia.

Espulso: Pulcini (L) 4’pt.