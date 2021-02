Calcio a 5. Il Lecco dilaga a Pavia nell’esordio del campionato Under 19

Finisce 10-1 per il Lecco la prima sfida del campionato nazionale Under 19

Battuto il Pavia. Nella ripresa la goleada bluceleste

PAVIA – Inizia nel migliore dei modi il campionato Nazionale Under 19 per i giovani blucelesti di mister Pablo Parrilla. Sul campo del Pavia arriva infatti una convincente vittoria per 10-1 che porta i primi 3 punti in classifica.

Privi di Andrea Caprino, infortunatosi in settimana al ginocchio e le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, i blucelesti chiudono il primo tempo avanti 1-0 e nella ripresa dilagano. Avvio equilibrato, con il Pavia molto volenteroso e attento a chiudere gli spazi in difesa, non disdegnando qualche sortita offensiva che costringe Di Tomaso a salvare la propria porta. Con il passare dei minuti il Lecco prende il sopravvento, stazionando stabilmente nella metà campo avversario. Una superiorità sancita anche dal gol del meritato vantaggio firmato da Riccardi.

Nella ripresa, come detto, il Lecco trova la via del gol con maggior facilità e si assicura il successo sul rotondo risultato di 10-1. Nel tabellino marcatori troviamo Lorenzo Riccardi, autore di una pregevole tripletta, Bianco e Ferraro con una doppietta e una rete a testa per Mentasti, Matias Parrilla e Pizzera. Prossimo appuntamento mercoledì sera, nuovamente in trasferta, contro il Futsei Milano.