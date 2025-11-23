Calcio a 5. Lecco fermato sul 2-2 dal MestreFenice: primo pari per i blucelesti

Nella 9^ giornata al PalaAquamore, la squadra di Moura si fa riprendere dopo il doppio vantaggio. Lecco 3° in classifica

Lucho e Rocha portano il Lecco sul 2-0, poi il MestreFenice reagisce e pareggia con Ruzzene e Moscoso. Moura tenta il portiere di movimento ma il risultato non cambia

MERATE – La sfida dell’Aquamore di Merate tra Lecco e MestreFenice, valida per la 9^ giornata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5, si chiude sul 2-2. Il risultato, primo pareggio per i blucelesti guidati da Moura, arriva contro l’ultima della classe, una formazione che però, al completo, sta mostrando segnali di risalita. Il punto permette comunque al Lecco di consolidare il terzo posto in classifica.

Il match, disputato nel pomeriggio di sabato, prende forma fin dai primi minuti in un sostanziale equilibrio. Al 7’ Lucho approfitta di un errore dell’ex Kullani, ruba palla e batte Zanotto nell’uno contro uno firmando l’1-0. L’inerzia sembra favorire i padroni di casa: all’11’ Mazzon si avvicina al pari, mentre Rubinacci spreca il possibile raddoppio davanti al portiere veneto. Le ripartenze orchestrate da Pulcini creano più di un grattacapo alla retroguardia ospite e, dopo un’occasione non sfruttata da Lucho, al 18’ il portiere lecchese innesca ancora una volta l’azione decisiva: uscita di Zanotto su Anderson Zoi, palla che finisce a Rocha, pronto a insaccare il 2-0 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa il MestreFenice alza il baricentro e spinge con continuità nella metà campo lecchese. Paradossalmente è però Rocha, di testa su servizio di Seferi, a sfiorare subito il tris dopo pochi secondi. L’inerzia cambia definitivamente al 2’, quando Ruzzene accorcia le distanze. Al 4’ Mazzon non capitalizza il pallone dell’immediato 2-2, mentre sull’altro fronte Seferi vede respinto un contropiede dall’attento Zanotto.

All’11’ Pulcini risponde presente su un’altra conclusione di Ruzzene, ma meno di un minuto più tardi Moscoso trova la deviazione vincente sul secondo palo, contrastato da Djelveh, trasformando una rimessa laterale nel gol del 2-2. È il momento più difficile per il Lecco, che riesce comunque a riconquistare metri e al 17’ va vicino al sorpasso: Anderson Zoi si gira bene su Kullani, senza però centrare lo specchio.

Nel finale Mou­ra tenta la carta Tortorella come portiere di movimento, nel tentativo di strappare i tre punti. La pressione non basta e il punteggio resta inchiodato, con il Lecco che è 3° in classifica a 3 punti dalla capolista Futsal Cesena e ad un solo punto dalla 2^ Maccan Prata.

TABELLINO

LECCO-MESTREFENICE 2-2

LECCO: Pulcini, Lucho (1), Rocha (1), Seferi, Anderson Zoi; G. Arengi, Rubinacci, Djelveh, Tortorella, A. Arengi, Ortiz, Masini. All. Moura.

MESTREFENICE: Zanotto, Bui, Moscoso (1), Mazzon, Bebetinho; Di Odoardo, Crescenzo, Galliani, Hoenou, Kullani, Ruzzene (1), Vailati. All. Landi.

Arbitri: Landi di Prato e Prekaj di Treviglio.