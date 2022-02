Calcio a 5, Lecco sconfitto a Brandizzo: sfuma la Coppa Italia

Il Lecco soccombe: la sconfitta, inflitta da L84, è per 9 a 0

LECCO – Si chiude agli ottavi di finale l’avventura dell’Under 19 bluceleste nella Coppa Italia di categoria. A Brandizzo, sul campo dell’L84, il Lecco esce sconfitto per 9-0, ma le attenuanti del caso non mancano. Assenti mister Parrilla e il suo vice, con una rosa falcidiata dagli infortuni, i blucelesti si sono presentati in campo con soli under 17 più Foti e Mentasti, unici disponibili.

Contro una formazione di assoluto valore come quella piemontese, il passaggio del turno si presentava come una vera e propria montagna da scalare. Grande il rammarico per non aver potuto affrontare un impegno così prestigioso al completo.

Lecco doppiamente punito dalla malasorte, infatti le prime due reti che indirizzano la sfida a favore dei piemontesi arrivano con altrettante autoreti. Padroni di casa in vantaggio al 3′ grazie alla sfortunata deviazione di Cotrufo su un tiro da fuori che diventa imparabile per Posca, con palla che si infila nell’angolino. Passano pochi minuti e un’altra deviazione, questa volta di Foti su un cross in area, consente all’L84 di raddoppiare. All’8′, su azione da calcio d’angolo, arriva il 3-0. Il Lecco prova a tenere a bada i quotati neroverdi, subendo però la quarta rete al 17′ e la quinta in contropiede al 20′.

Chiuso il primo tempo sotto 5-0, il Lecco prova a inizio ripresa a riaprire la contesa, creando diversi problemi alla difesa di casa. Al primo affondo l’L84 trova però il 6-0 su punizione, chiudendo poi il match 9-0 e dando anche ampio spazio ai due nazionali di categoria in rosa, giusto per infierire su un avversario ormai già ampiamente sconfitto. Ora per i blucelesti testa al campionato, con la vetta a punteggio pieno da difendere sino alla fine per poi giocarsi al meglio i playoff scudetto.