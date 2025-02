Calcio a 5. Lecco sconfitto di misura in quel di Rovereto

In terra trentina finisce 5 a 4 per i padroni di casa

La sconfitta lascia il Lecco a tre punti dalla zona playoff dopo una partita combattuta fino all’ultimo secondo

ROVERETO – Il Lecco esce sconfitto dalla trasferta contro l’Olympia di Rovereto nella terza giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite di Calcio a 5, con un risultato finale di 5-4. La partita, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, si è conclusa con il Lecco a tre punti dalla zona playoff.

La gara si è aperta con una rapida azione di Bazzanella, ma è stato il Lecco a sbloccare il risultato dopo soli 47 secondi grazie a Tortorella, che ha finalizzato un assist di Guina. L’Olympia ha risposto immediatamente con Rafinha, servito da Thyago, riportando il punteggio in parità. Moratelli ha sfiorato il vantaggio per il Lecco, mentre Moufakir ha mancato di poco il bersaglio per l’Olympia. Al terzo minuto, Moratelli ha servito Mattaboni, che ha segnato il secondo gol per il Lecco. Tuttavia, Rafinha ha approfittato di un errore di Hartingh per pareggiare nuovamente e poco dopo ha portato l’Olympia in vantaggio. Cristel ha poi segnato di testa su azione d’angolo, portando il punteggio sul 4-2.

Nel secondo tempo, il Lecco ha accorciato le distanze con Moratelli dopo soli 19 secondi. Nonostante le occasioni create da Panzeri e De Donato, il Lecco non è riuscito a pareggiare. L’Olympia ha continuato a pressare, con Onzaca e Thyago che hanno sfiorato il gol. Pires ha colpito la traversa, mentre il Lecco ha tentato il tutto per tutto con il portiere di movimento. Rafinha ha segnato il quinto gol per l’Olympia a 48 secondi dalla fine, ma Mattaboni ha risposto immediatamente, portando il punteggio sul 5-4. Nonostante gli sforzi finali, il Lecco non è riuscito a cambiare il risultato.

La sconfitta lascia il Lecco a tre punti dalla zona playoff, in una partita che ha dimostrato la determinazione della squadra, ma anche la necessità di migliorare per raggiungere gli obiettivi stagionali.

OLYMPIA ROVERETO-LECCO 5-4

OLYMPIA ROVERETO: Ceschini, Thyago, Moufakir, Rafinha (4), Bazzanella; Gastaldello, Frisenna, Hachimi, Veronesi, Onzaca, Cristel (1), Fasanelli. All. Saiani.

LECCO: Pulcini, Guina, Tortorella (1), Mattaboni (2), E.Moratelli (1); Di Tomaso, Hartingh, Rocha, Pires, Panzeri, De Donato, Arengi. All. M.Moratelli.

Arbitri: Finotti di Rovigo e Corsini di Taranto.