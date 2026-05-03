Calcio a 5. Lecco sconfitto nel primo round playoff: ora serve la rimonta

I blucelesti cedono 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Serie A2 Élite nonostante le tante occasioni create

REGGIO EMILIA – Si complica subito il cammino del Lecco Calcio a 5 nei playoff di Serie A2 Élite. I blucelesti escono sconfitti 2-1 dal parquet di Reggio Emilia contro l’Olimpia Regium nella gara d’andata dei quarti di finale, al termine di una sfida in cui la squadra di mister Moura avrebbe probabilmente meritato di più per quantità di occasioni create e volume di gioco espresso.

A fare la differenza è stato soprattutto Piccioni, autentico protagonista della serata. Il portiere emiliano ha respinto praticamente tutto, risultando decisivo in numerose circostanze e consentendo ai padroni di casa di difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Per il Lecco resta così l’obbligo di vincere nella gara di ritorno per continuare a inseguire la promozione nella massima serie.

L’avvio di partita è immediatamente favorevole ai lecchesi. Dopo appena 18 secondi Lucho conclude verso la porta trovando la risposta di Piccioni, che nei minuti successivi si ripete anche su Tortorella e Seferi. Al 7’ arriva però l’episodio che cambia l’inerzia del primo tempo: Pulcini è costretto a lasciare temporaneamente il campo per un problema a un dito e Arengi, entrato al suo posto, viene sorpreso da un rinvio lungo dello stesso Piccioni che vale l’1-0 per l’Olimpia Regium.

Il Lecco prova a reagire subito. Pulcini, rientrato tra i pali, salva i suoi nell’uno contro uno con Edinho dopo una palla persa a metà campo, mentre dall’altra parte Mazzariol chiude con tempismo sull’assist di Seferi destinato ad Alciati. Al 12’ ancora Piccioni si supera respingendo di bagher una conclusione potente di Lucho, mentre Pulcini tiene in partita i blucelesti opponendosi a Vissoto. La formazione di Moura continua a spingere ma manca precisione negli ultimi metri, come accade in due occasioni ad Anderson Zoi. Il primo tempo si chiude così con il Lecco stabilmente nella metà campo avversaria ma senza riuscire a trovare il pareggio.

Nella ripresa il copione non cambia. Pulcini apre il secondo tempo opponendosi al tentativo di tacco di Valtin, poi il Lecco torna ad attaccare con continuità. Seferi impegna Piccioni con un rasoterra su azione d’angolo e pochi istanti dopo il portiere reggiano compie un intervento straordinario sul tiro a botta sicura di Tortorella lanciato in contropiede.

Il meritato 1-1 arriva comunque poco dopo: Alciati serve Borolo sul secondo palo e il numero bluceleste firma il pareggio. Il Lecco continua a costruire occasioni, ma trova ancora sulla sua strada un Piccioni in stato di grazia. Seferi si presenta davanti al portiere senza riuscire a superarlo, Alciati viene nuovamente fermato e Rosati manca il tap-in da distanza ravvicinata. Anderson Zoi colpisce anche una traversa, simbolo di una serata stregata per i lecchesi.

Nel momento migliore degli ospiti, al 13’, arriva invece il nuovo vantaggio dell’Olimpia Regium: Mazzariol sorprende la retroguardia lecchese su un lancio lungo e firma il 2-1. Nel finale il Lecco tenta l’assalto conclusivo, ma ancora una volta Piccioni si oppone ad Alciati e Borolo, blindando il successo emiliano nel primo atto della serie.

TABELLINO

OLIMPIA REGIUM-LECCO 2-1

OLIMPIA REGIUM: Piccioni (1), Mazzariol (1), Edinho, Valtin, Ruggiero; Fation, Mereu, Montanari, Pecchini, Panico, Santoro, Vissoto. All. Margini.

LECCO: Pulcini, Lucho, Tortorella, Seferi, Borolo (1); G.Arengi, Iazzetta, Rubinacci, Alciati, A.Arengi, Rosati, Anderson Zoi. All. Moura.

Arbitri: Agosta di Rovigo e Soligo di Castelfranco Veneto.