Calcio a 5. Lecco sconfitto per 7 a 5 dallo Sporting Altamarca

Si affievoliscono le speranze di accedere ai playoff

Dopo un primo tempo disastroso (4-0), il Lecco riesce a pareggiare, ma nel finale la squadra veneta fa suo il match

MASER – Non sono mancate le emozioni nella sfida tra lo Sporting Altamarca e il Lecco, ma purtroppo i blucelesti escono sconfitti per 7-5, con la qualificazione ai playoff che appare ormai fuori portata. La partita, valida per la 7^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite di Calcio a 5, ha visto una grande reazione del Lecco, che dopo essere stato sotto 4-0 all’intervallo, è riuscito a pareggiare il punteggio grazie all’ingresso del portiere di movimento. Tuttavia, nel finale, i veneti hanno avuto la meglio.

La gara inizia con il Lecco che cerca di imporsi, ma è lo Sporting a colpire per primo con Zarantonello in contropiede. Dopo pochi minuti, Murga raddoppia di testa su un lancio lungo di Cerantola. Il Lecco reagisce ma Kovacevic, portiere dei veneti, è protagonista con alcune parate decisive. Il 3-0 arriva al 16′ con un gol di Murga, mentre il quarto gol dello Sporting arriva al 19′, grazie a un contropiede finalizzato da Arengi.

Nel secondo tempo, il Lecco tenta la rimonta, con Panzeri che, portiere di movimento, segna il gol dell’1-4. I blucelesti non si arrendono e, spinti dal gioco offensivo, accorciano ulteriormente le distanze con Mattaboni e due gol di Panzeri, il secondo dei quali vale il 4-4. Lo Sporting, però, risponde subito e, con l’ausilio del portiere di movimento, si riporta in vantaggio con Baron. Il Lecco prova ancora a pareggiare, ma il palo e una grande parata di Kovacevic impediscono il sorpasso. Il 5-5 arriva grazie a un gol di Pires, ma ancora Baron punisce i blucelesti, prima con un gol a porta vuota e poi con un’altra rete su punizione che gli consente di siglare la sua personale tripletta.

A pochi secondi dalla fine, un battibecco tra Guina e Murga porta all’espulsione di entrambi i giocatori, con l’ultima emozione della partita che arriva dal palo colpito da Panzeri, l’ennesima occasione mancata dai blucelesti.

TABELLINO

SPORTING ALTAMARCA-LECCO 7-5

SPORTING ALTAMARCA: Kovacevic, Rosso, Cerantola, Zarantonello (1), Caregnato; Pagos, Houenou, Murga (2), Brusaferri, Vejseli, Bandiera, Baron (3). All. Pagana.

LECCO: Pulcini, De Donato, Hartingh, Guina, Mattaboni (1); Di Tomaso, E.Moratelli, Rocha (1), Tortorella, Panzeri (2), Arengi, Pires (1). All. M.Moratelli

Arbitri: Buzzacchino di Taranto e Di Gregorio di Catania.