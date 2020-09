Calcio a 5. Lecco secondo alla nona edizione del Trofeo Città di Mantova

I blucelesti di mister mister Parrilla sono apparsi in buonissimo stato di forma

A vincere il torneo è stata la formazione dell’Hellas Verona

LECCO – Buone indicazioni per mister Pablo Parrilla nella prima uscita precampionato del Lecco. I blucelesti sono stati impegnati questo pomeriggio nella nona edizione del Trofeo Città di Mantova – Memorial Fratelli Pasolini, mostrando un buonissimo stato di forma e soprattutto una chiara identità di gioco, frutto del lavoro del tecnico argentino in queste prime settimane di preparazione al Palataurus.

Ad aggiudicarsi il trofeo sono stati i veneti dell’Hellas Verona, battendo ai calci di rigore sia il Lecco che i padroni di casa.

Nella prima gara che ha dato il via alla manifestazione il Lecco è stato impegnato proprio contro l’Hellas Verona, formazione sicura protagonista nei piani alti del girone B di Serie B. 3-3 il risultato finale al termine dei 20 minuti di gioco, con i veneti vittoriosi poi per 3-2 ai calci di rigore. Gara equilibrata con continui botta e risposta tra le due contendenti e un Lecco pronto a ribattere colpo su colpo, mostrando gli schemi provati in allenamento nelle diverse fasi di gioco. Gialloblù tre volte in vantaggio e sempre ripresi dai blucelesti, a segno in tutte tre le circostanze con uno scatenato Kirschbaum, autore del definitivo 3-3 allo scadere nei panni del portiere di movimento. Ai calci di rigore decisivo l’errore dal dischetto di Lucchese.

Nella seconda sfida i blucelesti hanno affrontato i padroni di casa del Mantova, al via del prossimo campionato di Serie A, uscendo sconfitti per 5-2. Lecco subito propositivo e capace di costringere i biancorossi a spendere cinque falli già nei primi cinque minuti di gioco. Il Mantova di mister Despotovic mette in mostra le sue qualità e si porta avanti di tre reti prima di subire il tiro di libero di Scarpetta che vale il 3-1. Altre due reti dei padroni di casa e infine il definitivo 5-2, siglato ancora su tiro libero dal mancino di Scarpetta.

Nella terza ed ultima sfida del torneo l’Hellas si è assicurata il successo finale battendo ai rigori il Mantova dopo l’1-1 maturato al 20′.

Ora i blucelesti torneranno ad allenarsi al Palataurus nel pomeriggio di lunedì per proseguire la preparazione in vista del campionato e del prossimo impegno amichevole, fissato per sabato 3 ottobre a Genova con un nuovo triangolare, questa volta contro i locali del Cdm Genova di Serie A e il Milano C5 di Serie A2.