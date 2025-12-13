Calcio a 5. Lecco travolgente a Maser: Montegrappa ko 5-2, terzo posto blindato

Nella penultima d’andata il Lecco reagisce allo svantaggio, accelera nella ripresa e accorcia a -3 dalla capolista Cesena

MASER – Prestazione di spessore per il Lecco di mister Moura sul campo di Maser, dove i blucelesti superano il Montegrappa per 5-2 e rafforzano il terzo posto in classifica, portandosi a tre lunghezze dalla capolista Cesena. Il successo arriva nella penultima giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite di Calcio a 5 e conferma il buon momento della formazione lecchese, capace di reagire allo svantaggio iniziale e di chiudere il match con autorità.

L’avvio è vivace, con Rosso per i padroni di casa e Anderson Zoi per il Lecco a scaldare subito i portieri. Al 4’ un triangolo sulla destra tra Anderson Zoi e Seferi libera quest’ultimo al tiro, ma Miraglia risponde presente. Poco dopo è una giocata di Modesto sulla destra a rompere l’equilibrio e a portare avanti il Montegrappa. La reazione del Lecco non tarda: Tortorella va vicino al pareggio con un’incursione centrale, mentre all’11’ Anderson Zoi prova la conclusione girandosi al centro, senza fortuna. Il ribaltone arriva al 16’ e si consuma in appena quindici secondi. Prima Rocha ruba palla in pressione e serve Tortorella per l’1-1, poi, sulla ripresa del gioco, un nuovo recupero bluceleste permette ad Alciati di apparecchiare per Rocha, che firma il sorpasso. All’intervallo il Lecco è avanti 2-1.

La ripresa si apre nel modo migliore per gli ospiti: dopo soli 12 secondi arriva il tris. Alciati è bravo a sottrarre palla all’ex Mattaboni sulla sinistra e a finalizzare l’azione dopo uno scambio rapido tra Anderson Zoi e Seferi. Il Montegrappa prova a rientrare in partita e trova il 2-3 al 14’ con uno spunto sulla destra dello stesso Mattaboni. Pulcini si fa trovare pronto su alcune conclusioni avversarie, così come Miraglia sull’altro fronte, ma nel finale i rossoblù, schierando il portiere di movimento, vengono puniti. Prima Lucho va a segno pressando su un errore di Rosso, poi Seferi chiude i conti su una rapida ripartenza avviata da Anderson Zoi.

Il match si è disputato nella giornata di sabato, mentre il calendario propone ora l’ultima sfida del 2025: il Lecco tornerà in campo sabato 20 davanti al proprio pubblico ospitando al PalaTaurus i Saints Milano.

TABELLINO

MONTEGRAPPA-LECCO 2-5

MONTEGRAPPA: Miraglia, Ouddach, Guidolin, El Johari, Vejseli; Modesto (1), Bandiera, Mohssine, Mattaboni (1), Rosso, Matrone, Pagos. All. Gulizia.

LECCO: Pulcini, Rosati, Seferi (1), Alciati (1), Anderson Zoi; Iazzetta, Lucho (1), Rubinacci, Tortorella (1), Rocha (1), A. Arengi, Masini. All. Moura.

Arbitri: Simone di Napoli, Cartisano di Reggio Calabria.