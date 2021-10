Calcio a 5. L’Under 19 e l’Under 17 del Lecco in trasferta a Grugliasco

Premi per entrambe le formazioni giovanili blucelesti

Ciccio Foti miglior giocatore del torneo tra gli U19

LECCO – Splendida trasferta a Grugliasco (TO) per le formazioni Under 19 e Under 17 del Lecco, impegnate nella trasferta Together For Futsal Cup, organizzata dai padroni di casa del Top Five. Ottime prestazioni per i ragazzi di mister Pablo Parrilla. L’Under 19 è stata infatti eliminata in semifinale, mentre la neonata Under 17 conferma di poter regalare parecchie gioie al sodalizio lecchese conquistando un ottimo secondo posto.

Per i blucelesti premi sia a livello Under 19 che Under 17. Ciccio Foti è infatti stato nominato miglior giocatore del torneo tra gli U19, mentre l’U17 torna a casa, oltre che con la coppa come seconda classificata, con la coppa fair play.

Il cammino dell’Under 19 inizia con una sconfitta di misura per 3-2 contro il Top Five. Sotto di due reti, i blucelesti accorciano le distanze con Foti, prima del 3-1 piemontese e del definitivo 3-2 ancora ad opera di Foti. Lecco sfortunato, colpendo un palo con capitan Parrilla sullo 0-0, una traversa sul 3-2 e facendosi respingere un tiro libero che sarebbe potuto valere il pareggio.

Il riscatto arriva nella seconda sfida di giornata, quella contro il Pressana, vincendo 3-1. Ad aprire le danze è Parrilla su punizione. De Donato raddoppia in velocità, poi i veronesi accorciano sul 2-1 e infine Cotrufo porta 3 le reti blucelesti finalizzando una bella azione di De Donato sulla destra. Il Pressana spreca due tiri liberi e il Lecco chiude primo nel girone grazie alla migliore differenza reti.

Nella semifinale del pomeriggio la sfida è contro l’Aosta. Il Lecco parte forte e va avanti 2-0 grazie a due bellissime reti firmate da Foti e Cotrufo. L’Aosta prova il portiere di movimento, ma è il Lecco a sprecare il 3-0 in tre contro uno, consentendo il recupero palla aostano che vale il 2-1. La stanchezza inizia a farsi sentire nelle gambe blucelesti, soprattutto in quei ragazzi in campo praticamente in tutte le partite. L’Aosta segna altri due gol, vince 3-2 e va in finale.

Debutto vincente per l’Under 17 che batte 3-1 il Bardonecchia. Un’azione personale di capitan Mareska vale l’1-0, Cotrufo raddoppia su punizione e Pino sigla il tris in contropiede. Nel finale la rete della bandiera avversaria. Sconfitta per 3-2 invece contro l’Orange Asti. Il Lecco parte sottotono e incassa 2 reti nei primi 6′. L’ottima reazione bluceleste porta al pareggio con la doppietta di Rubinacci, ma a 30″ dal termine i piemontesi trovano il gol vittoria. Lecco 2° nel girone e in semifinale contro il Val D Lans. Semifinale a senso unico, con i giovani di Parrilla vittoriosi 4-0. Nel tabellino marcatori troviamo Cotrufo su punizione, Rubinacci su schema d’angolo, ancora Cotrufo su punizione e poker finale di Mareska in contropiede. In finale l’avversario è ancora il forte Orange Asti, vittorioso 5-3. Asti subito avanti, ma Pino ristabilisce la parità dalla distanza. 2-1 per l’Orange, ma il Lecco, nonostante la stanchezza, non molla e ribalta la situazione con Rubinacci e Cotrufo, a segno ancora una volta su punizione. Da qui in poi segna solo l’Orange, ma il Lecco non demerita contro una squadra di sicuro blasone e chiude la sua giornata tra gli applausi.