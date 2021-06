Prolungato di un anno l’accordo tra i blucelesti e l’allenatore argentino

“Sono felicissimo di questo prolungamento perché a Lecco mi trovo veramente bene”

LECCO – Pablo Parrilla sarà l’allenatore del Lecco Calcio a 5 sino al termine della stagione 2022/23. L’accordo tra lo stimato tecnico argentino e la società bluceleste è stato prolungato di un anno rispetto a quello biennale stipulato la scorsa estate. Un ulteriore riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto da Parrilla, grande protagonista della promozione in A2.

“Sono felicissimo di questo prolungamento perché a Lecco mi trovo veramente bene – spiega l’allenatore -. Ho la possibilità di lavorare in una società organizzata, con un grande direttore generale come Marcello Maruccia e un presidente appassionato come Elena Ionel che durante una stagione difficile come questa, a causa della pandemia, non ci ha mai fatto mancare niente. Inoltre Lecco è una bellissima realtà sportiva con una città meravigliosa, quindi non potrei chiedere di meglio”.

Lecco che, tornato in A2, è al lavoro per costruire la nuova rosa 2021/22: “Sì, stiamo passando le giornate a guardare e studiare giocatori per cercare i ragazzi giusti per il nostro progetto. Il Lecco della prossima stagione avrà la stessa filosofia di quello di quest’anno, ovvero lavorare con la massima tranquillità e serenità in settimana, per poi scendere in campo il sabato cercando di fare il meglio possibile. Uno dei pregi della società è proprio non mettere alcun tipo di pressione e questo è importante per tutti noi”.