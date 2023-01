Calcio a 5. Netta vittoria per l’U19 del Lecco contro Mgm2000

La squadra di mister Parrilla in testa alla classifica a pari merito con i Saints Pagnano

Ora due domeniche di stop, prima del derby a Merate che metterà in palio la vetta solitaria del girone

LECCO – Netta affermazione per l’Under 19 del Lecco, vittoriosa questa mattina al Palataurus per 9-1 sui coetanei dell’Mgm2000 di Morbegno nella gara valida per la 2^ giornata di ritorno del girone C del Campionato Nazionale di categoria. Con i 3 punti conquistati, mister Parrilla e i suoi ragazzi restano in testa alla classifica a pari merito con i Saints Pagnano.

Ad aprire le marcature è De Donato con un tiro da fuori area, mentre il raddoppio porta la firma di Mareska. Gli ospiti accorciano le distanze con quello che resterà il loro unico gol di giornata, ma prima dell’intervallo Balocchi e Rubinacci portano il risultato sul 4-1 a metà gara. Nella ripresa segnano solo i blucelesti con Mareska, due volte, capitan Matias Parrilla, Rubinacci e Cotrufo. Ora due domeniche di stop, prima del derby a Merate che metterà in palio la vetta solitaria del girone.

Classifica: Lecco, Saints Pagnano 24; Videoton Crema, Selecao Libertas 16; San Carlo Sport 14; Sports Team 13; Cardano 11; Mgm2000 6; Milano 4.